- È presente come ospite su "Dahoam como Dahoam".

La serie tedesca di lunga data "Dahoam is Dahoam" (DiD, dal 2007) accoglie questo autunno alcuni volti familiari. Accanto all'attrice di "The Mountain Rescue" Luise Bähr (45) e all'attore di "Sturm der Liebe" Sandro Kirtzel (34), anche una star di "GZSZ" farà un'apparizione.

Dal Kölln a Lansing

Jörn Schlönvoigt (38) si unirà a "DiD" in un ruolo ospite. Secondo l'annuncio, i dettagli sul suo personaggio sono stati rivelati: "Lasse Hein si infiltra nell'appartamento condiviso come boyfriend di Tina, causando caos". Schlönvoigt è atteso sul set dal 4 settembre.

Bähr, che filmerà anche a settembre, interpreterà la fisioterapista Eva Sonnenberg. "Arriva a Lansing nel suo camper e riallaccia i contatti con un vecchio paziente". Kirtzel sta cercando di ricominciare al Voglhof con Sophia Stadlbauer e la figlia Sissi come "Julian". L'attore dovrebbe concludere le riprese a ottobre e debuttare il 16 ottobre. I fan della serie saranno felici di sapere che Felix (Shayan Hartmann) torna dai suoi viaggi il 10 settembre e ci sarà un ricongiungimento con Joseph, l'oste (Michael Vogtmann, inizia le riprese a novembre).

Jörn Schlönvoigt ha interpretato Philip Höfer in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" dal 2004. L'attore ha fatto una pausa nella soap opera RTL daily e si dice che tornerà insieme a Nina Ensmann, che è tornata dalle sue ferie maternità a luglio e dovrebbe essere di nuovo sul set dal 11 settembre.

La serie in prima serata "Dahoam is Dahoam" (in onda da lunedì a giovedì alle 19:30) è ambientata nella città immaginaria di Lansing e presenta le storie familiari e quotidiane dei suoi residenti.

