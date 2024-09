È possibile lasciare i propri beni a un animale domestico amato?

In giugno 2019, il famoso designer Karl Lagerfeld è venuto a mancare. Una consistente parte della sua ricchezza, accumulata durante il suo mandato alla maison di moda Chanel, è stata lasciata in eredità al suo compagno felino, Choupette.

In un'intervista a CNN nel 2013, Lagerfeld ha dichiarato: "Non avrei mai pensato di innamorarmi così di un gatto." Ha aggiunto: "Non c'è ancora matrimonio tra umani e animali, ma..."

Tales del genere non sono così infrequenti come si potrebbe pensare. Gli avvocati specializzati in eredità hanno segnalato un aumento di individui che pianificano finanziariamente per i loro animali domestici dopo la loro dipartita. Alcune di queste eredità sono piuttosto generose.

Ventisette stati hanno emanato leggi sulla tutela degli animali domestici dal 2008, e ora ogni stato, insieme al Distretto di Columbia, ha alcune linee guida in merito, secondo la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Tuttavia, si tratta di una questione finanziaria complessa. Le eredità per animali domestici sono state contestate in tribunale, con alcuni successi, da eredi esclusi. Poiché gli animali domestici sono considerati beni in tutti gli stati USA, il trasferimento diretto di denaro a loro non è possibile. Tuttavia, esistono modi per aggirare questo problema, come sempre più proprietari di animali stanno scoprendo.

Mantenere un animale domestico a casa

Un animale domestico non può ereditare una casa. Tuttavia, se una persona nomina un tutore per il suo animale domestico, può lasciare denaro e proprietà a questa persona con la clausola che sia utilizzato per le cure dell'animale, anche all'interno della residenza del defunto. Tuttavia, non c'è garanzia che il tutore rispetti queste volontà, e in molti casi non è legalmente obbligato a farlo.

Se una persona preferisce i suoi animali domestici alla sua famiglia, gli avvocati avvertono che le ragioni per l'esclusione devono essere chiaramente indicate nel testamento. Se una persona esclude i suoi figli o nipoti per rabbia o delusione, dovrebbe documentare questi incidenti per sostenere le sue volontà in tribunale.

Nel 2008, un tribunale successorio di New York ha ridotto la consistente eredità di $12 milioni lasciata dal controverso immobiliarista Leona Helmsley al suo Maltese, Trouble, a $2 milioni. Il giudice ha inoltre assegnato $6 milioni a due nipoti che erano stati esclusi "per ragioni note a loro".

Ha fatto scalpore in Asia all'inizio di quest'anno quando un'anziana donna di Shanghai ha annunciato di lasciare il suo patrimonio di $2,8 milioni ai suoi gatti e cani perché i suoi figli non la visitavano mai.

Istituire un trust

Se una persona vuole stabilire un trust legalmente vincolante per le cure del suo animale domestico con fondi garantiti, di solito deve istituire un trust. Majel Barrett-Roddenberry, l'attrice e vedova del creatore di "Star Trek" Gene Roddenberry, ha fatto proprio questo prima della sua morte nel 2009. Ha istituito un trust di $4 milioni per i loro cani e ha allocato un ulteriore $1 milione per un dipendente che si prendesse cura di loro.

La avvocato Peggy Hoyt, autrice di "All My Children Wear Fur Coats", consiglia ai suoi clienti di lasciare istruzioni dettagliate per i tutori dei loro animali domestici. Dovrebbero avere accesso alla loro casa, istruzioni per l'alimentazione e la cura dell'animale, il nome e le informazioni di contatto del veterinario e istruzioni scritte per le cure a lungo termine o permanenti del loro animale domestico.

Se l'animale domestico sopravvive al suo tutore, le leggi statali variano su chi è responsabile dell'animale (L'ASPCA offre una guida, stato per stato.). Leslie Ann Mandel, la vedova dello scrittore di fantascienza Arthur Herzog III, ha fatto provvisioni dettagliate per il suo gatto, il suo cane e più di due dozzine di cockatiels nel suo testamento. Ha lasciato un trustee $100,000 e l'accesso a fondi aggiuntivi, ma gli uccelli erano tenuti a vivere nell'aviary della casa di Mandel a Wainscott, Hamptons dopo la sua morte (nel 2015). La sua richiesta principale: "nessuna gabbia".

Quando le cose vanno storte

Ci sono numerosi problemi potenziali.

Gli avvocati specializzati in eredità raccomandano di istituire un trustee separato per il trust che non sia anche il tutore dell'animale. È più probabile che le volontà dell'animale siano rispettate se ci sono più individui che amministrano i termini del trust. Anche un tutore benintenzionato potrebbe essere tentato di deviare i fondi verso i propri bisogni se si trova in difficoltà finanziarie.

Una soluzione più semplice è lasciare una somma di denaro a un'organizzazione per la protezione degli animali. Alcune di loro, come le Associated Humane Societies, gestiscono rifugi in tutto il New Jersey, che si prenderanno cura dei gatti e dei cani dopo la dipartita dei loro proprietari.

"Richiediamo almeno una donazione minima di $10,000 per le future cure dell'animale", ha dichiarato la direttrice dello sviluppo Danielle Mania. "Tuttavia, non vogliamo che debbano trascorrere il resto della loro vita in un rifugio. Cerchiamo di trovargli una nuova 'casa per sempre'."

L'aumento delle eredità per animali domestici ha portato alcuni avvocati specializzati in eredità a offrire servizi di pianificazione finanziaria più completi per i proprietari di animali. Le imprese, riconoscendo questa tendenza, hanno iniziato a offrire servizi legati agli animali, come cimiteri per animali e servizi di cura per animali di lusso.

In caso di morte del proprietario di un animale, è fondamentale scegliere un tutore che rispetti le istruzioni per le cure dell'animale, poiché il tutore non è legalmente obbligato a farlo. Ciò potrebbe rappresentare un'opportunità imprenditoriale per individui o organizzazioni che offrono servizi di cura per animali che si impegnano a rispettare tali istruzioni.

