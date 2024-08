- E' possibile aggiornare Varta - Porsche e' coinvolta.

Varta, il gigante delle batterie in difficoltà, trova una via d'uscita dalla crisi finanziaria grazie all'aiuto del suo importante cliente, Porsche. Il costruttore di auto sportive è pronto a offrire un aiuto finanziario alla società con sede a Ellwangen, in difficoltà. Varta ha raggiunto un accordo con i suoi principali creditori e finanziatori riguardo a un piano di ristrutturazione, come annunciato dall'azienda.

Il piano prevede di ridurre significativamente il debito dell'azienda e di iniettare nuovo capitale. Comprende l'ingresso di una società controllata dal principale azionista di Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), insieme a una società di investimento di Porsche, come nuovi azionisti. Questo piano di ristrutturazione garantirà il finanziamento di Varta AG fino alla fine del 2027.

Riduzione del debito programmata - Porsche investe 30 milioni di euro

Il debito attuale di 485 milioni di euro dovrebbe diminuire a circa 200 milioni di euro attraverso una riduzione del debito e un'estensione dei prestiti. MT InvestCo e la società di investimento di Porsche contribuiranno con un totale di 60 milioni di euro in nuovo capitale e riceveranno nuove azioni di Varta in cambio. Una volta completate tutte le misure di capitale, MT InvestCo e Porsche detengono ciascuno una quota del 32% in Varta, mentre altri finanziatori detengono collettivamente una quota del 36%.

In precedenza, Porsche aveva annunciato l'intenzione di acquisire una quota di maggioranza nella società di batterie per autovetture di Varta, V4Drive Battery. Inoltre, Porsche ha espresso la volontà di collaborare con altri partner nel finanziamento della ristrutturazione di Varta AG, con un investimento di 30 milioni di euro.

Batteria Varta nella Porsche 911 Carrera

Come riferito da Porsche, i piani includono l'acquisizione di una quota di maggioranza in V4Drive Battery GmbH attraverso un aumento di capitale, principalmente attraverso contributi non in denaro. In questa società, Varta consolida le sue operazioni per le grandi celle

