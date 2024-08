- "E' più giusto" - Il caffè conta il gelato al grammo

Clienti del Café Brezels di Gaggenau possono ora acquistare gelato al grammo, con prezzi calcolati esattamente al grammo utilizzando una bilancia. Il proprietario Michael Böhmer ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca che questo approccio è più equo, consentendo a coloro che hanno meno denaro di permettersi il gelato o ai genitori di acquistare porzioni più piccole per i loro figli. In precedenza, il "Badischen Neuesten Nachrichten" aveva riferito di questo.

Pesi del gelato variano

Non solo ci sono lamentele annuali sui prezzi del gelato in aumento, ma anche sui costi della vita in aumento. Il concetto di Böhmer affronta questo: "È un'opportunità per essere solidale con i miei simili", ha detto. Le attività commerciali controllano i prezzi e si tratta anche di responsabilità sociale. I clienti possono regolare i loro ordini in base al loro budget e pagare esattamente per ciò che ricevono. "È una storia giusta", ha detto.

Anche per lui e la sua contabilità. Non due palline di gelato sono uguali: a volte, il peso delle palline prelevate dal bancone refrigerato dai suoi dipendenti differiva fino a 30 grammi, ma costavano tutte lo stesso prezzo.

Da questa stagione, Böhmer ha iniziato a fatturare il gelato al grammo: 100 grammi costano due euro. Come guida, segnala che una pallina media di gelato pesa 80 grammi, che è 1,60 euro.

Ci vuole un po' perché le persone si abitino a questo, ha detto Böhmer. Anche se è comune ordinare 100 grammi di salame al banco della gastronomia, alcuni clienti rimangono sorpresi quando acquistano gelato. "Lo vedo dalle loro reazioni: sono tutti sorpresi, ma anche piacevolmente sorpresi", ha detto.

I clienti sembrano apprezzare il concetto. "Paghi solo per ciò che ottieni", ha detto Sergis Givargis. "A volte la pallina è più grande, a volte è un po' più piccola". Steffi Wick ha elogiato l'idea: "Penso che sia socialmente consapevole che tutti possono permetterselo, cosa che non sempre accade ai giorni nostri. Ecco perché penso che sia fantastico".

Böhmer ha notato che i clienti ora ordinano porzioni inferiori a 80 grammi, il che significa meno entrate per lui. "Ma la giustizia è più importante", ha detto. Ordini insoliti con quantità di grammi strane non sono comuni. Invece, i clienti chiedono solitamente una pallina grande o piccola.

Fattori che influenzano il prezzo del gelato

L'Unione Italiana dei Fabbricanti di Gelati, Uniteis, discute anche il prezzo del gelato. Evidenziano che il prezzo finale dipende dai costi come ingredienti, affitto, personale, energia e lavoro. Se i costi operativi aumentano, i gelatai devono anche aumentare i loro prezzi. Inoltre, ingredienti di qualità superiore rendono il gelato più gustoso ma costano di più.

Ci sono anche differenze regionali e internazionali. Una pallina in un gelateria affollata e centralmente situata a Monaco costerà di più rispetto a una in una gelateria rurale. In Germania, il gelato è più economico rispetto ad altre parti d'Europa. In Spagna, Italia o Francia, una pallina può costare tra 3,00 euro e 4,50 euro.

Bisogna anche fare attenzione quando si confrontano i prezzi del gelato con quelli dei supermercati, dove i prezzi sono spesso indicati per litro invece che per peso.

Böhmer ha ammesso che ha potuto introdurre la fatturazione a peso perché il gelato non era l'attività principale del caffè. Altrimenti, un test avrebbe potuto essere troppo rischioso. Ora spera in imitatori e ha deciso: "Per me non c'è ritorno".

