- "È necessario trattare il proprio coniuge duramente": Mola Adebisi sorprende ancora una volta

Lo status leggendario di Mola Adebisis al campo della giungla è per lo più attribuito al suo coinvolgimento nella famosa "stagione di Ibiza". In quel momento, aveva un ruolo secondario, con Larissa Marolt come principale catalizzatore di eccitazione e tumulto. Tuttavia, è stato Mola a ottenere un posto nel Summer Jungle Camp of Legends. In questo campo, Mola è meno celebrato per il suo spirito vittorioso, ma piuttosto per le sue opinioni unconventional sui ruoli di genere.

Mola Adebisi agita le acque ancora una volta

Durante le semifinali, Sarah Knappik e Georgina Fleur Bülowius hanno espresso il loro dissenso con le opinioni di Mola sui ruoli di genere e le donne. L'argomento in discussione era "Cattivi Ragazzi". Mentre Kader Loth e Daniela Büchner sostenevano di preferire i cattivi ragazzi, Georgina ha condiviso che incontrare un sì-uomo sarebbe ideale. Solo pochi giorni prima, Georgina aveva parlato della violenza domestica che aveva subito nella sua relazione passata.

Mola non è riuscito a trattenersi dal commentare la loro predilezione per gli uomini cattivi. Ha detto: "Non puoi piangere se ti prendi un pugno in faccia". Questa osservazione è stata sorprendente, dati i precedenti di Georgina e Daniela Büchner con la violenza domestica.

Mola ha faticato a capire perché alcune donne etichettino gli uomini come "troppo gentili". Ha chiesto: "Come si può essere troppo gentili?". Ha aggiunto: "Devi essere cattivo con tua moglie ogni tanto così lei ti rispetta". Questa affermazione ha lasciato Sarah Knappik scioccata, mentre cercava di contenere le sue emozioni. "Quello è stato quasi un confine per me", ha condiviso nel telefono della giungla.

Sarah Knappik è scossa

La conversazione non è finita lì. Gigi Birofio ha rivelato la sua preferenza per il suo partner che si vesta in modo seducente quando sono insieme, ma non quando è fuori da sola. Kader Loth è rimasto scioccato, chiedendo: "Stai usando l'aspetto di tua moglie per farti sentire uomo?". Mola ha portato le cose un passo oltre, dicendo che se sua moglie fosse stata avvicinata da un uomo in sua presenza, avrebbe potuto dire che era già presa, ma se fosse stata sola e l'uomo fosse stato insistente, non avrebbe avuto il potere di intervenire. "Allora dico: 'No, non è possibile'", ha detto. Mola ha affermato di avere il diritto di imporre restrizioni alla sua moglie.

Le opinioni antiquate di Mola hanno lasciato i suoi compagni di campo senza parole. "Non penso che nessuno dovrebbe dirmi cosa fare. Sono uno spirito libero e voglio vivere così. Ma puoi discutere le cose, ma dire a persone adulte cosa fare, non penso che sia giusto", ha spiegato Georgina. Knappik è stata altrettanto decisa nella sua posizione. Ha considerato le credenze di Mola come "stronzate".

+++ Leggi anche +++

Jan Köppen: Clone di Hartwich o aria fresca come moderatore della giungla

In risposta ai commenti di Mola, Sarah Knappik ha espresso il suo dissenso, dicendo: "Completamente in disaccordo con le opinioni di Kader Loth sulle donne e sulle relazioni". In seguito, ha condiviso i suoi pensieri con il pubblico, dicendo: "Ho trovato le affermazioni di Kader Loth sulle donne e sulle relazioni offensive e scandalose".

Leggi anche: