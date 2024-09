È necessario smantellare il segmento difettoso del Ponte Carola.

Affrettatevi: Livelli d'acqua elevati sono previsti sul Elba nel prossimo futuro e il ponte sommerso D è posizionato attraverso il fiume. Dopo un'attenta ispezione, la squadra di soccorso conclude: La parte instabile della struttura richiede un rimozione attenta. Tuttavia, ciò non può essere eseguito immediatamente.

Secondo i vigili del fuoco, la sezione instabile del ponte Daniel a Dresda richiede una demolizione minuziosa. Il rappresentante dei vigili del fuoco, Michael Klahre, ha dichiarato che i risultati dell'esame indicano che questo ponte non può essere sostenuto. Il ponte D, che è crollato all'inizio del mercoledì, è "criticamente vicino al crollo completo", ha avvertito Klahre. "È solo questione di tempo prima che questo ponte cada ulteriormente". Misure appropriate sono attualmente in fase di pianificazione, ha detto Klahre.

Klahre non ha fornito una tempistica per la demolizione controllata. Ha inoltre aggiunto: "Rimuovere il ponte in modo rapido non è possibile", aggiungendo che deve essere considerata la possibilità di livelli d'acqua elevati nei prossimi giorni. Klahre ha spiegato che il comando incidentale sta collaborando con società professionali e l'esercito per determinare le misure necessarie per una demolizione controllata.

In precedenza, la squadra di soccorso aveva etichettato il ponte per monitorare eventuali movimenti. Un dispositivo specializzato può rilevare alterazioni fino a un decimo di millimetro utilizzando la tecnologia laser. I dati registrati avviseranno se vengono rilevate ulteriori modifiche.

In precedenza, la squadra di soccorso aveva rinforzato la struttura. Nella notte di mercoledì, una fondazione è stata sviluppata sul lato di Dresda Neustadt per sostenere la transizione del ponte alla terraferma, ha riferito un rappresentante dei vigili del fuoco al mattino. Una fondazione simile verrà installata sul lato della città vecchia entro giovedì.

La fondazione sul lato della città vecchia è progettata per rimuovere i veicoli e gli autobus intrappolati sotto il ponte, ha detto il rappresentante dei vigili del fuoco. Oltre ai vigili del fuoco, l'agenzia di soccorso tecnica e la polizia erano presenti sulla scena al mattino.

All'alba di mercoledì, circa 100 metri del ponte Daniel nella capitale della Sassonia sono crollati, su cui passavano binari del tram, un percorso pedonale e ciclistico. Non sono state segnalate ferite. La sezione restante del ponte è anch'essa considerata instabile. La causa resta sotto indagine e la polizia esclude qualsiasi ipotesi di influenza esterna. Secondo le autorità municipali, la corrosione dovuta al cloruro potrebbe aver scatenato il crollo.

L'intera zona circostante il ponte Daniel rimane inaccessibile al traffico, così come l'Elba. Il traffico viene deviato. Le autorità si stanno anche preparando per i possibili livelli d'acqua elevati sull'Elba. Il consiglio comunale di Dresda discuterà il crollo del ponte e le sue conseguenze in una riunione del giovedì pomeriggio.

Data la condizione instabile del ponte D, che è recentemente crollato a Dresda, i vigili del fuoco stanno pianificando una demolizione minuziosa. Michael Klahre, rappresentante dei vigili del fuoco, ha menzionato che i previsti livelli d'acqua elevati sull'Elba nei prossimi giorni complicano il processo.

