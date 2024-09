È necessario cambiare regolarmente la mia pasta dentale?

Usate lo stesso dentifricio per anni o ne prendete uno nuovo ogni volta che fate la spesa in farmacia? Un'esperta di odontoiatria condivide i suoi pensieri.

Avete mai sentito il consiglio di cambiare dentifricio regolarmente? Questo consiglio circola da tempo, secondo l'esperta di odontoiatria Pia Peterson. "Si diceva che per una buona salute orale a lungo termine fosse importante cambiare marchi", afferma, in qualità di Professoressa di Odontoiatria Convenzionale e Igiene Orale Preventiva all'Università di Witten/Herdecke.

Tuttavia, lei non è d'accordo con questa teoria. In termini di salute orale, è più importante utilizzare un prodotto che si adatti alle esigenze dei vostri denti. Una volta trovato il dentifricio perfetto, non c'è bisogno di cambiare per anni - almeno fino a quando non passano alcuni anni. "Cambiare non ha senso allora", conclude Pia Peterson.

L'idea di cambiare si basa sulla credenza che i batteri in bocca si adattino alla composizione del dentifricio con il tempo,supponibilmente riducendone il potere pulente. Tuttavia, Pia Peterson fa notare che i dentifrici hanno componenti basilari simili.

Come trovare il dentifricio ideale

Allora, come trovare il dentifricio perfetto? "Innanzitutto, è essenziale una protezione efficace dalle carie", consiglia Pia Peterson. "Deve contenere fluoro, a una concentrazione di 1450 ppm. Questo è indicato sulla confezione".

In secondo luogo, tenete conto delle vostre esigenze uniche. "Se ho un accumulo rapido di tartaro, dovrei optare per un prodotto che possa contrastarlo efficacemente", suggerisce Pia Peterson come esempio.

I vostri denti si macchiano facilmente con il caffè o il tè? Allora un dentifricio che aiuti a ripristinare il biancore naturale dei denti sarebbe adatto. Chi ha i denti sensibili può optare per un dentifricio specificamente formulato per questo scopo.

I dentifrici vengono spesso valutati da organizzazioni come Stiftung Warentest o Öko-Test, rendendo facile confrontare i vari prodotti in base ai loro risultati. "E ovviamente, potete anche discutere di questo con il vostro igienista dentale o dentista", raccomanda Pia Peterson.

Despite the belief that bacteria in the mouth adapt to the toothpaste's composition, leading to a reduction in its cleaning power, dental expert Pia Peterson disputes this theory. She suggests that using a toothpaste that caters to your teeth's specific needs is more vital for good oral health. Once you've discovered the ideal toothpaste, there's no need to constantly switch, unless several years have passed. As a consumer, it's essential to seek toothpaste with effective cavity protection, containing fluoride at a concentration of 1450 ppm, and catering to your unique dental needs, such as addressing rapid tartar build-up or sensitive teeth.

Leggi anche: