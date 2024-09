- "È necessario agire" - manifestazione contro i tagli di posti di lavoro alla ZF

In una manifestazione nazionale, i dipendenti del fornitore automotive ZF hanno protestato contro i tagli al personale proposti dall'azienda. Il presidente del sindacato dei lavoratori di ZF, Achim Dietrich, stima che oltre 20.000 persone abbiano partecipato. Migliaia di dipendenti hanno anche preso le strade presso la sede centrale di ZF a Friedrichshafen. Dietrich ha espresso i suoi pensieri dopo un raduno vicino al lago di Costanza, dichiarando: "Oggi è stato senza precedenti, non ho mai visto nulla di simile". Il presidente del sindacato ha chiesto l'annullamento dei tagli al personale e un aumento degli investimenti nei siti tedeschi.

ZF ha dichiarato alla fine di luglio l'intenzione di eliminare fino a 14.000 posti di lavoro in Germania nei prossimi quattro anni. A tale scopo, l'azienda, di proprietà di fondazioni, intende creare più bundle di siti con strutture più snelle.

Attualmente, circa 54.000 persone lavorano per uno dei più grandi fornitori automotive del paese. L'impatto esatto di questi tagli sui 35 siti tedeschi verrà "determinato nelle prossime settimane", ha dichiarato il consiglio all'epoca. L'azienda lotta da tempo con consistenti debiti e pressioni degli investitori.

I tagli al personale non riguarderanno esclusivamente la produzione. Sono minacciati anche i posti di lavoro nell'amministrazione e nello sviluppo della ricerca. "Stiamo lottando per salvare ogni posto di lavoro perché ci sono mezzi di sostentamento e potere d'acquisto associati", ha sottolineato Dietrich, coinvolto anche nelle prossime trattative salariali nel settore metalmeccanico e dell'elettronica. "Certo, non possiamo garantire il successo. Ma dopo oggi, con migliaia di persone per le strade, sono estremamente ottimista che possiamo ottenere qualcosa".

Un momento difficile per l'industria automotive

Il mercato automotive tedesco sta affrontando delle sfide. La vendita di nuove auto è diminuita significativamente ad agosto rispetto all'anno precedente. Ciò è principalmente dovuto alla debole domanda di veicoli elettrici, come mostrano i dati dell'Autorità federale dei trasporti (KBA). Tuttavia, i numeri sono diminuiti drasticamente anche per quasi tutti gli altri tipi di trazione. L'industria tiene d'occhio anche il Gruppo Volkswagen, dove chiusure di impianti e licenziamenti sono una possibilità reale.

"Non possiamo sfuggire alle difficoltà del settore automotive, come il ritardo nell'adozione dei veicoli elettrici e i costi di produzione elevati, in particolare nei siti tedeschi", ha spiegato la direttrice del personale e del lavoro di ZF, Lea Corzilius. "Dobbiamo adattare ZF per il futuro e sviluppare ulteriormente i siti tedeschi per garantire che rimangano competitivi e stabili a lungo termine. L'obiettivo è mantenere il maggior numero possibile di posti di lavoro stabili a lungo termine".

La direzione come bersaglio della critica

Tuttavia, il presidente del sindacato Dietrich attribuisce principalmente i problemi agli errori della direzione. Ritiene che la direzione stia gestendo troppe iniziative contemporaneamente, rendendo il personale il capro espiatorio. "Ovviamente, questo non motiva i dipendenti a seguire il consiglio". Ciò porta invece a fermate della produzione e dello sviluppo a livello nazionale.

Secondo il sindacato IG Metall, 3.500 dipendenti hanno partecipato alla manifestazione a Schweinfurt. Era prevista una manifestazione in

Leggi anche: