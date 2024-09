- È necessaria un'assistenza urgente per i casi di puntura di vespe, chiamata per i soccorritori di emergenza

Aumento di incidenti dolorosi e reazioni gravi: Negli ultimi giorni, c'è stata un'ondata di persone provenienti dal sud-ovest della Sassonia che cercano cure per le punture di vespe. Il numero di casi è significativamente aumentato e supera quello degli anni precedenti, come confermato dal Dr. Bernd Krämer, direttore medico dell'associazione di soccorso del sud-ovest della Sassonia. "Sembra che ci siano più punture di vespe, più casi gravi e di conseguenza più interventi del servizio di soccorso". Non ci sono dati degli anni precedenti per il confronto. L'associazione è responsabile dei distretti di Vogtland e Zwickau.

Tendenze simili sono state osservate alla clinica di Vogtland Plauen. Secondo il primario Matthias Wißgott, entro metà agosto sono stati trattati più di 110 incidenti di punture di vespe e insetti, rispetto ai 51 dell'anno scorso. "Agosto è tipicamente il mese con il maggior numero di questi incidenti". Dopo una puntura, alcune persone possono avere sintomi più gravi come gonfiore locale intenso e shock allergico. Alcune persone sono state ricoverate.

In generale, le punture di vespe sono innocue

Secondo Wißgott, le punture di vespe sono generalmente innocue per la maggior parte delle persone, ma in caso di punture nella zona della bocca o di reazioni allergiche gravi, è consigliabile contattare immediately il servizio di soccorso o recarsi al pronto soccorso.

Al di fuori del sud-ovest della Sassonia, non sembra esserci un aumento di lesioni da punture di vespe rispetto agli anni precedenti. L'ufficio di protezione antincendio e disastri di Dresda non ha segnalato un aumento dei dispiegamenti per questo motivo. Nel distretto di Nordsachsen, non è stata osservata un'aumento significativo dei dispiegamenti del servizio di soccorso per le vespe durante l'estate, come dichiarato da Alexander Bley dell'ufficio distrettuale di Torgau. Alla clinica di Chemnitz, la gravità dei pazienti che arrivano al pronto soccorso con punture di vespe è rimasta invariata, secondo un portavoce. "È particolarmente problematico se le punture sono in bocca o addirittura nella zona della gola. Abbiamo avuto questi casi, ma li abbiamo anche avuti in passato".

Consigli per gestire i conflitti con le vespe

In generale, le vespe hanno una reputazione negativa, ma i conflitti tra esseri umani e animali possono spesso essere evitati con i giusti consigli, ha spiegato Sabrina Rötsch, che offre consigli telefonici su vespe e calabroni per Nabu Sassonia. Al momento, gli animali potrebbero sembrare aggressivi, ma "hanno solo fame". Con l'avvicinarsi della fine dell'estate, la stagione delle vespe sta per finire.

Durante l'inverno, la colonia di vespe muore, lasciando in vita solo la regina. Rötsch gestisce più di 200 consultazioni telefoniche all'anno, principalmente riguardanti i nidi di vespe, api o calabroni sugli edifici. Nel complesso, la Sassonia è lontana da un'infestazione di vespe: "A causa delle gelate tardive della primavera, molti animali sono morti e le popolazioni sono addirittura diminuite".

Nella regione di Zwickau, l'associazione di soccorso ha notato un aumento dei casi di punture di vespe, in linea con le tendenze osservate nel distretto di Vogtland.

Il distretto di Vogtland, che include Zwickau, è tra le aree del sud-ovest della Sassonia che stanno registrando un numero più elevato di incidenti di punture di vespe rispetto agli anni precedenti.

Leggi anche: