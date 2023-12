È nata una leggenda: Kirsten Neuschäfer diventa la prima donna a vincere la storica gara dei Golden Globe

Neuschäfer e altri 15 concorrenti, tutti uomini, sono partiti da Les Sables-d'Olonne, in Francia, il 4 settembre 2022, con l'obiettivo di fare il giro del mondo attraverso i cinque Grandi Capi prima di tornare alla città costiera nell'ovest della Francia.

I partecipanti gareggiano in solitario, senza scalo, con imbarcazioni che ricordano la "Golden Age" della vela in solitario: le barche devono essere state progettate prima del 1988 e non devono avere strumenti elettronici o autopiloti.

La gara si basa sulla Sunday Times Golden Globe Race del 1968-69, che vide Sir Robin Knox-Johnston diventare la prima persona a circumnavigare il globo, navigando in solitaria sulla sua barca Suhaili senza fermarsi.

Quando il sudafricano Neuschäfer ha tagliato il traguardo giovedì, solo altri due velisti erano in grado di completare la gara senza fermarsi.

Dopo aver concluso la regata con un tempo ufficiale di 233 giorni, 20 ore, 43 minuti e 47 secondi, Neuschäfer ha dichiarato che la sua barca - Minnehaha - è stata la sua "compagna" durante tutta l'avventura.

"Ho parlato molto con lei. Mi sono anche arrabbiata con lei, ma le voglio molto bene", ha spiegato la vincitrice a Sail-World. "È una barca veloce ed elegante, sulla quale ho lavorato molto per un anno. Ho avuto la volontà di vincere non appena mi sono iscritto alla regata e ho fatto tutti i miei preparativi di conseguenza".

Neuschäfer ha anche affrontato la questione del genere, visto che era l'unica donna in gara, aggiungendo: "Volevo vincere, non come donna. Non volevo essere in una categoria separata, ma competere alla pari con tutti gli skipper".

Il sindaco di Les Sables-d'Olonne Yannick Moreau ha elogiato la grandezza del risultato ottenuto dalla quarantenne Neuschäfer.

"L'unica donna al via dell'evento sportivo più lungo del mondo si è imposta ed è diventata una leggenda. È davvero un momento storico quello che abbiamo appena vissuto a Les Sables-d'Olonne", ha dichiarato Moreau.

"Con la sua impresa sportiva, il suo coraggio, il suo eroismo... Kirsten è diventata un modello e un riferimento mondiale". A Les Sables d'Olonne, siamo felici e orgogliosi di veder nascere la sua leggenda".

Non solo Neuschäfer ha vinto, ma durante la gara la sudafricana ha deviato dal suo percorso per salvare il compagno Tapio Lehtinen.

La barca di Lehtinen è affondata e lo skipper finlandese è rimasto bloccato per oltre 24 ore nell'Oceano Indiano meridionale. La vincitrice è stata la prima a raggiungere Lehtinen e a soccorrere il suo compagno di gara.

"Non c'è bisogno di congratularsi per il salvataggio, tutti farebbero lo stesso per un altro velista, grazie ragazzi per aver coordinato il tutto", ha dichiarato Neuschäfer al sito web della gara.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com