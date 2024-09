È morto all'età di 86 anni l'ex presidente peruviano Alberto Fujimori

Dopo una lunga lotta contro il cancro, nostro padre, Alberto Fujimori, ci ha lasciato, ascendendo per incontrare il divino. Chiediamo cortesemente a coloro che lo hanno amato di pregare per il suo riposo eterno, come espresso da Keiko Fujimori sulla piattaforma X.

Fujimori, che ha guidato il Perù dal 1990 al 2000, stava lottando contro la malattia, come confermato dal suo medico personale, Alejandro Aguinaga, in dichiarazioni alla stampa fuori dalla residenza di Keiko Fujimori in un mercoledì.

Fujimori aveva precedentemente rivelato una nuova diagnosi di tumore maligno, risalente a maggio.

Una figura di controversia nel suo paese, Fujimori ha governato il Perù tra il 1990 e il 2000. Il suo mandato ha portato il paese sull'orlo del collasso economico, ma è stato macchiato da accuse di violazioni dei diritti umani e corruzione, per cui è stato punito decenni dopo.

Dal outsider all'autocrate

Figlio di immigrati giapponesi, Fujimori ha studiato agraria a Lima prima di intraprendere gli studi post-laurea all'estero negli Stati Uniti e in Francia.

Al ritorno in Perù, ha condotto un programma televisivo incentrato sui problemi ambientali, poi ha candidato alla presidenza nel 1989 come leader di un nuovo partito – Cambio 90 (“Cambio 90”) – sconfiggendo il famoso letterato Mario Vargas Llosa.

Ereditando uno stato sull'orlo del collasso economico, Fujimori ha rapidamente attuato politiche economiche austere note come “Fujishock”, efficacemente contenendo l'iperinflazione.

Ha anche ottenuto una vittoria contro i ribelli del Sendero Luminoso, un gruppo guerrigliero leggendario in America Latina, dopo l'arresto del comandante dell'organizzazione, Abimael Guzmán – responsabile di numerosi omicidi. La gestione successiva di una crisi ostaggi prolungata all'ambasciata giapponese gli ha valso la fama internazionale.

Per alcuni peruviani, i successi interni di Fujimori lo hanno trasformato da un politico emergente nel leader a mano forte di cui il Perù aveva bisogno. Tuttavia, una distinta vena di autoritarismo è emersa mentre utilizzava le forze di sicurezza per soffocare la dissidenza. Presto sono emerse accuse di abuso di potere e corruzione, gettando un'ombra sui suoi successi nazionali.

Negli anni '90, la moglie di Fujimori, Susana Higuchi, lo ha denunciato pubblicamente come corrotto e ha accusato la famiglia di aver venduto illegalmente vestiti donati al Giappone. Dopo la loro separazione, Fujimori ha nominato la figlia maggiore, Keiko, come prima lady in vista del suo secondo mandato.

Nel 2000, Fujimori ha cercato un terzo mandato storico in ufficio tra dubbi sulla sua validità costituzionale. Ha vinto, portando il suo principale oppositore a contestare il broglio elettorale.

Tuttavia, il suo governo è crollato spettacolarmente più tardi quell'anno, dopo la diffusione di nastri incriminanti del potente capo dei servizi segreti Vladimiro Montesinos che corrompevano un congressista dell'opposizione. Lo scandalo si è rapidamente espanso con l'emergere di altri nastri compromettenti.

Fujimori ha negato qualsiasi illecito, ma il suo rapporto con il popolo ha iniziato a deteriorarsi. Molti peruviani rimanevano scettici, sospettando la sua consapevolezza del malgoverno e dell'illegalità di Montesinos.

Quello novembre, durante un viaggio in Giappone, Fujimori ha tentato di dimettersi dalla presidenza peruviana inviando un fax a casa, scatenando il caos politico in Perù. Giorni dopo, il congresso peruviano lo ha rimosso, dichiarandolo “inadatto” a governare.

È rimasto in Giappone per alcuni anni, insistendo che il suo ritorno all'élite politica peruviana era imminente. Nella metà del 2000, si è recato in Cile mentre si preparava per un ritorno politico, ma è stato arrestato e successivamente estradato in Perù per affrontare il processo per violazioni dei diritti umani e altri reati.

Liti legali

Fujimori ha trascorso del tempo in prigione in modo discontinuo negli ultimi anni a causa della sua salute peggiorata, dopo essere stato condannato in quattro processi penali distinti.

Nel 2009, un tribunale supremo speciale lo ha condannato a 25 anni di prigione per aver ordinato le azioni di un plotone d'esecuzione responsabile dell'uccisione di civili.

In processi separati, l'ex presidente è stato anche condannato per aver violato la casa di Montesinos per rubare video incriminanti, aver ritirato illegalmente fondi dalle casse nazionali per pagare Montesinos e aver autorizzato intercettazioni illegali e corrotto legislatori e giornalisti.

Ha ottenuto un perdono medico per le sue violazioni dei diritti umani nel dicembre 2017 dall'allora presidente peruviano Pedro Pablo Kuczynski. L'ufficio di Kuczynski ha rilasciato una dichiarazione in quel momento, affermando che Fujimori "soffre di una condizione progressiva, degenerativa e incurabile", sostenendo che "le condizioni carcerarie rappresentano un serio rischio per la sua vita, la sua salute e la sua integrità".

“I sono consapevole che i risultati del mio governo, positivamente, sono stati accolti favorevolmente. Tuttavia, riconosco che, negativamente, ho anche deluso altri compatrioti. A loro, estendo le mie sincere scuse dal profondo del mio cuore”, ha dichiarato Fujimori in un video registrato dal suo letto d'ospedale e pubblicato su Twitter nel 2017.

Tuttavia, il perdono ha scatenato manifestazioni violente nella capitale Lima e ha ricevuto critiche sostanziali dalle organizzazioni per i diritti umani e dai legislatori.

Il perdono è stato infine revocato nel gennaio 2019 e nel 2018 un tribunale peruviano ha stabilito che poteva essere processato per l'allegato coinvolgimento nei rapimenti, torture e omicidi di sei persone nella città centrale peruviana di Pativilca, secondo l'agenzia di stampa statale Andina.

Despite numerous criminal convictions against him, Fujimori remained steadfast, defending his actions as being in the best interest of the nation. He held onto this perspective until the very final moment.

Dopo aver conseguito una significativa rinascita economica e aver sconfitto i ribelli del Sendero Luminoso, la leadership di Fujimori si estese oltre i confini del Perù, guadagnandosi il riconoscimento in tutta l'America e oltre.

Di conseguenza, a causa dei suoi successi e controversie politici, Fujimori divenne una figura di spicco nel dibattito globale sulla politica mondiale durante gli anni '90.

