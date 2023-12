È morta Lusia Harris, l'unica donna mai draftata ufficialmente da una squadra NBA

"Siamo profondamente addolorati nel condividere la notizia che il nostro angelo, matriarca, sorella, madre, nonna, medaglia olimpica, la regina del basket, Lusia Harris, è deceduta inaspettatamente oggi in Mississippi", si legge nel comunicato.

Harris ha guidato Delta State a tre campionati nazionali consecutivi dell'Association for Intercollegiate Athletics for Women (AIAW) dal 1975 al 1977.

Mentre era alla Delta State, la pallacanestro femminile è stata introdotta alle Olimpiadi nel 1976. Harris fu selezionata per la squadra ed ebbe la particolarità di essere la prima donna a segnare un canestro nella prima partita della competizione. Quell'anno gli Stati Uniti vinsero la medaglia d'argento.

Dopo la sua carriera collegiale, i New Orleans Jazz della NBA, che iniziarono a giocare nel 1974 e che in seguito si sarebbero trasferiti nello Utah, la selezionarono al settimo giro del draft NBA del 1977.

Un'altra donna, Denise Long, era stata selezionata nel 1969 dai San Francisco Warriors, ma la scelta era stata annullata dalla lega, rendendo Harris l'unica donna, fino ad oggi, ad essere ufficialmente selezionata.

Tuttavia Harris rifiutò l'offerta dei Jazz, intenzionata a mettere su famiglia.

"Ho pensato che fosse una trovata pubblicitaria e che non fossi abbastanza brava", ha dichiarato in "The Queen of Basketball", un cortometraggio sulla sua vita e la sua carriera. "Così ho deciso di non andarci. Sì, ho detto no all'NBA".

"L'NBA, non mi pento di non esserci andata. Neanche un po'", ha detto.

La nativa di Minter City, Mississippi, è stata inserita nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame nel 1992 e ha fatto parte della classe inaugurale della Women's Basketball Hall of Fame nel 1999.

Harris è tuttora la detentrice del record di punti (2.891) e rimbalzi (1.662) della carriera di Delta State, ha dichiarato l'università.

"Gli ultimi mesi hanno portato alla signora Harris una grande gioia, tra cui la notizia dell'imminente matrimonio del figlio più giovane e il riconoscimento ricevuto da un recente documentario che ha portato l'attenzione del mondo sulla sua storia", ha detto la famiglia nel comunicato.

"Sarà ricordata per la sua beneficenza, per i suoi successi dentro e fuori dal campo e per la luce che ha portato alla sua comunità, allo Stato del Mississippi, al suo Paese come prima donna ad aver segnato un canestro alle Olimpiadi e alle donne che giocano a basket in tutto il mondo".

Jill Martin della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com