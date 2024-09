E' molto probabile che tre ostaggi siano morti durante l'operazione dell'esercito israeliano di novembre.

I prigionieri erano tre individui: il caporale Nick Beiser e il sergente Ron Sherman, entrambi soldati, e Eliya Toledano, un civile.

Il rilascio di questi individui catturati da Hamas l'7 ottobre è un obiettivo significativo nelle azioni di Israele a Gaza, e il governo sta affrontando una significativa pressione interna per garantire il loro rilascio.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato che le famiglie dei tre sono state informate dopo la conclusione dell'indagine, che ha coinvolto ricerche di intelligence e operativa, nonché considerazioni per la sicurezza degli ostaggi.

"È probabile che i tre siano morti a causa di un attacco aereo dell'IDF, durante l'eliminazione del comandante della divisione nord di Hamas, Ahmed Andor, l'11 novembre 2023", ha dichiarato l'IDF. "Questa è una scena probabile sulla base di tutti i dati disponibili, ma è impossibile confermare con certezza assoluta le circostanze esatte della loro morte."

L'IDF ha spiegato che questa valutazione è stata effettuata in base alla posizione dei loro corpi in relazione all'impatto dell'attacco, nonché ai risultati dell'intelligence e ai referti autoptici.

"L'indagine indica che i tre ostaggi erano trattenuti nel complesso di tunnel dove Andor operava", ha detto l'IDF. "Al momento dell'attacco, l'IDF non aveva conoscenza della presenza di ostaggi nel compound preso di mira, e c'erano informazioni che suggerivano la loro posizione altrove."

Durante il conflitto, l'IDF ha evitato di prendere di mira aree in cui c'è qualsiasi indicazione o sospetto di presenza di ostaggi.

I corpi dei tre ostaggi sono stati trovati nel tunnel in cui Andor risiedeva il 14 dicembre. Più tardi quel mese, Hamas ha dichiarato che i tre ostaggi erano stati uccisi dalle armi dell'IDF.

Attualmente, 101 ostaggi sono ancora trattenuti a Gaza, secondo i dati forniti dall'Ufficio del Primo Ministro israeliano (PMO). Trentacinque di questi ostaggi sono ritenuti morti.

Gli sforzi per liberare gli ostaggi sono stati in corso da allora, acquisendo nuovo slancio all'inizio di questo mese con la scoperta dei resti di sei ostaggi in un tunnel sotto la città meridionale di Rafah, Gaza, compreso il cittadino israeliano-americano Hersh Goldberg-Polin.

Gli ufficiali USA stanno cercando di mediare un accordo tra le due parti, come proposto dal presidente USA Joe Biden a maggio. Questo piano in tre fasi accoppia il rilascio degli ostaggi con un "cessate il fuoco completo e totale".

Da allora, le trattative sono rimaste ferme, e entrambe le parti hanno evidenziato ciò che considerano essere significativi vuoti di legge nel quadro. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ripetutamente dichiarato che le forze di Israele non si ritireranno mai dalla striscia lungo il confine Egitto-Gaza nota come Corridoio di Philadelphi.

