- E' l'economia, stupido: il contenuto torna alla campagna elettorale americana

Si tratta dell'economia, stupido - un vecchio adagio delle elezioni USA. E dopo le recenti settimane selvagge di un tentato assassinio, cambio di candidato e attacchi personali, il contenuto sta lentamente tornando in primo piano. In particolare, le vedute economiche di Donald Trump e Kamala Harris.

Si tratta del costo della vita!

La candidata presidenziale democratica, secondo i suoi consiglieri, si sta concentrando sui problemi quotidiani, con l'obiettivo specifico di abbassare il costo degli alimentari, dell'alloggio e della cura della salute, e di aumentare i benefici per i bambini. La squadra di campagna della Harris non ha ancora commentato ufficialmente questo approccio. Il 16 agosto, Harris presenterà i dettagli del suo programma economico in un evento di campagna nella Carolina del Nord.

L'agenzia di stampa Reuters commenta i suoi piani, a differenza di quelli del presidente USA Joe Biden, con le parole: "Stessi valori, visione diversa". Il suo programma economico assomiglia a quello di Biden e si concentra principalmente sulla classe media, hanno detto diversi consiglieri di Reuters.

"Il mercato immobiliare è in crisi"

La squadra di campagna si concentrerà particolarmente su ciò che risuona nei votanti negli stati chiave, con meno di 90 giorni left fino alle elezioni presidenziali dell'5 novembre. Harris intende anche mantenere la promessa di Biden di non aumentare le tasse per le persone che guadagnano fino a $400,000.

Vuoi sapere tutto sulle elezioni USA?

La squadra di stern sul posto ti tiene informato ogni sabato nella newsletter gratuita "Inside America" sui principali sviluppi e fornisce insight su come gli americani vedono realmente il loro paese. Dopo aver inserito il tuo indirizzo email, riceverai un'email per confermare la tua iscrizione. I tuoi dati saranno sempre gestiti in modo confidenziale. "Si sta concentrando sulla questione dell'alloggio perché noi e lei sappiamo molto bene che il mercato immobiliare in questo paese è in una crisi", ha detto Marcia Fudge, consigliera di Harris e ex segretario per l'alloggio e lo sviluppo urbano sotto Biden.

L'inflazione sta diminuendo

Le questioni economiche possono essere decisive nelle elezioni USA. Nella votazione autunnale, le conseguenze dell'alta inflazione degli ultimi anni saranno probabilmente un problema centrale. Sotto il presidente Biden, l'inflazione è salita al 9,1% nel giugno 2022, il livello più alto degli ultimi quasi 40 anni. Le cause principali erano la pandemia di COVID-19 e l'attacco russo all'Ucraina. Il tasso di inflazione è ora intorno al tre percento.

Il candidato presidenziale repubblicano e ex presidente Donald Trump incolpa Biden e Harris per il significativo aumento dei costi della vita dei cittadini negli ultimi anni. Il suo piano per l'economia: ulteriori tagli fiscali per le famiglie della classe media e l'eliminazione delle tasse sui consigli - una proposta che Harris sostiene anche, ma che viene criticata dagli esperti. La loro preoccupazione: i servizi verranno pagati solo minimamente, e la vera remunerazione sarà sotto forma di mance non tassate.

Donald Trump vuole le tariffe doganali

Trump esige anche l'introduzione di ampie tariffe doganali, che Harris respinge. La sua idea: gli americani dovrebbero acquistare prodotti americani. E nel migliore dei casi, i posti di lavoro nella produzione torneranno negli Stati Uniti. Tuttavia, questo non ha funzionato bene nel primo mandato di Trump.

Nella prossima elezione presidenziale dell'5 novembre, Kamala Harris e la sua squadra di campagna si concentreranno sugli stati chiave e affronteranno i problemi che risuonano nei votanti, come la crisi dell'alloggio. Nonostante le somiglianze nel programma economico con il presidente Joe Biden, Reuters evidenzia una visione diversa da Harris, dicendo: "Stessi valori, visione diversa".

Mentre si avvicinano le elezioni USA, le questioni economiche continuano ad essere cruciali, con l'aumento significativo dei costi della vita sotto il presidente Biden e la vicepresidente Harris che è una preoccupazione centrale per il candidato presidenziale repubblicano, l'ex presidente Donald Trump. Il piano di Trump include ulteriori tagli fiscali per le famiglie della classe media e l'eliminazione delle tasse sui consigli, una proposta che sia Trump che Harris sostengono, ma gli esperti esprimono preoccupazioni sull'impatto potenziale sui lavoratori a basso salario e dei servizi.

Leggi anche: