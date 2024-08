- E' la sua ricerca della custodia completa dei figli.

Dopo essere stati separati per diversi anni, Halle Berry (58) e il suo ex-marito Olivier Martinez (58), insieme al loro figlio Maceo (10), avrebbero risolto tutte le questioni relative al divorzio durante l'estate del 2023. Tuttavia, l'attrice non sembra soddisfatta della loro situazione familiare attuale. Berry ha recentemente presentato richiesta di custodia esclusiva del figlio, secondo TMZ, citando documenti rilevanti.

"Azioni problematiche e dannose" da parte di Olivier Martinez?

Le fonti affermano che Berry sostiene che Martinez compie "azioni problematiche e dannose". Il padre del ragazzo sarebbe incapace di affrontare i suoi problemi di apprendimento, arrivando addirittura a ostacolare eventuali aiuti per Maceo. Il 58enne attore francese sarebbe contrario all'assunzione di un tutor, poiché entrerebbe in conflitto con gli allenamenti di calcio del bambino. Berry sostiene inoltre, nei documenti, che Maceo diventa aggressivo e conflittuale dopo aver trascorso lunghi periodi con il padre.

Di recente, una fonte anonima ha parlato con la rivista "People", menzionando che la tensione tra Berry e Martinez è presente da tempo. La fonte ha spiegato che i due genitori hanno approcci completamente diversi all'educazione dei figli. "Hanno stili di genitorialità opposti", ha detto la fonte. La co-genitorialità si è dimostrata difficile, ma entrambi hanno un profondo affetto per il figlio. La fonte ha sottolineato che il ragazzo è uno studente eccezionale.

Disaccordo in corso dopo la separazione

In precedenza, "People" ha riferito che Berry aveva presentato istanza al tribunale per far rispettare a Martinez l'accordo di custodia concordato. Entrambi avevano acconsentito alla "terapia di co-genitorialità" per gestire i conflitti e le dispute, ma Martinez ha unilateralmente interrotto la partecipazione, ponendo fine al processo. Il tribunale ha respinto la richiesta di Berry.

Berry e Martinez erano sentimentalmente legati dal 2010 al 2015. Dopo circa due anni di matrimonio, hanno presentato richiesta di divorzio. Nel dicembre 2016, un giudice ha dichiarato Berry e Martinez legalmente separati. Nonostante la separazione, hanno continuato a trattare gli accordi sulla custodia e gli alimenti per il figlio. Secondo le fonti di notizie, hanno raggiunto un accordo

