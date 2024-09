- È indispensabile ripristinare e valorizzare il significato della libertà.

Il Parlamento di Sassonia-Anhalt ha organizzato una cerimonia per celebrare il 35º anniversario della Rivoluzione Pacifica. La Presidente del Bundestag, Bärbel Bas (SPD), ha sottolineato che gli eventi del 1989 hanno dimostrato che il desiderio umano di libertà non deve essere sottovalutato. "È nostro compito preservare e difendere la libertà. E nostro dovere facilitare una vita di libertà ovunque sia possibile", ha dichiarato.

Bas ha elogiato l'impegno personale di molti tedeschi dell'Est nella lotta per la democrazia. Ha messo in guardia contro l'abuso di questo patrimonio da parte dei nemici della democrazia. La democrazia non è sempre facile, e Bas ha suggerito che i politici debbano considerare la attuale insoddisfazione di molte persone. "Dobbiamo affrontare i dubbi e le insicurezze. Dobbiamo dimostrare e riconquistare la fiducia delle persone", ha aggiunto.

L'evento commemorativo ha riconosciuto l'importanza storica delle proteste contro la dittatura della SED, le uscite attraverso l'ambasciata di Praga, la caduta del Muro di Berlino e la fine della divisione tedesca. Tra i partecipanti c'erano i cittadini che hanno pacificamente favorito la trasformazione durante l'estate e l'autunno del 1989.

In modo cruciale, il presidente del Parlamento dello stato, Gunnar Schellenberger (CDU), ha ricordato i coraggiosi individui che hanno cercato rifugio nell'ambasciata di Praga. Hanno dimostrato coraggio nel resistere alla forte opposizione e nel far fronte a minacce sostanziali, rischiando la loro vita per l'autogoverno e la libertà, ha sottolineato Schellenberger. "Il coraggio per la libertà è altrettanto importante oggi

