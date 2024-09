E' in linea con i valori cristiani, signor Wagner, il reddito sostanziale guadagnato dai dirigenti di alto rango?

CEO del Gruppo Volkswagen Oliver Schmidt vede la situazione finanziaria dell'azienda come preoccupante e ha annunciato che intensificherà gli sforzi per ridurre i costi nel marchio VW di punta. Ora sta valutando la chiusura di uno stabilimento in Germania e l'implementazione di riduzioni del personale per motivi operativi.

Il pastore e cappellano industriale Dirk Weber è presente nella sede di VW a Wolfsburg per supportare i dipendenti in qualità di consulente.

Non c'è altro aiuto per i dipendenti VW in questi tempi oltre a Dio?

Dio è disponibile per tutti. "Chiamami nel momento del bisogno e ti salverò", affermano i versetti della Bibbia. Questo messaggio ha un significato importante. Dio ha il potere di presentare nuovi punti di vista. Alcuni potrebbero anche trovare progressi attraverso la preghiera. Tuttavia, molti dipendenti VW potrebbero non trovare questa strada semplice.

In che capacità serve come cappellano industriale alla VW, Dirk?

Il mio obiettivo principale è creare un ambiente di lavoro positivo. Il coaching individuale fa parte del mio ruolo. Organizzare eventi pubblici in cui invito relatori a condividere conoscenze e stimolare la discussione è parte delle mie mansioni. Incoraggiare il pensiero collaborativo sulla vita e sul lavoro lo riassume bene.

Ha ricevuto un aumento di chiamate da dipendenti VW questa settimana a seguito delle notizie negative?

La domanda dei miei servizi non è esplosa, ma ho avuto alcune conversazioni. Non c'è certo entusiasmo in una situazione del genere. I dipendenti sono pieni di paura e incertezza: cosa succederà? Resterò al mio posto? Questa ansia colpisce particolarmente coloro che sono relativamente nuovi alla VW e hanno obbligazioni finanziarie in corso, come un giovane uomo che ha recentemente acquistato una casa e ha accumulato debiti, che può naturalmente sperimentare paure esistenziali scatenate dalle discussioni in corso.**

Chi si rivolge a lei?

Diversi gruppi. Dai meccanici ai manager, chiunque abbia bisogno di supporto può cercare il mio aiuto.

Qual è l'umore generale tra il personale?

Ho parlato con due lavoratori dello stabilimento con esperienza che hanno superato lo scandalo del diesel, la crisi finanziaria internazionale e la pandemia di COVID-19 alla VW - rimangono ottimisti che verranno trovate soluzioni basate sulla solidarietà ora. L'azienda si è sempre vista come più di un'azienda automobilistica, ma come la "famiglia VW". In generale, le persone vengono da me con una varietà di problemi. Ci sono dipendenti che lottano per far quadrare i conti, lavoratori che non sono soddisfatti del loro lavoro e supervisori che consegnano notizie difficili senza sapere come farlo.**

Come può aiutare queste persone?

Il mio lavoro principale è ascoltare. Creare spazi per le persone per condividere le loro preoccupazioni dovrebbe aiutarli a scoprire da soli le soluzioni.

In questi giorni particolarmente difficili?

Consiglio ai dipendenti VW di concentrarsi sulle risorse tangibili e di considerare come rimanere finanziariamente sicuri senza perdere di vista l'obiettivo. Possibilmente, attenuare un po' il panico potrebbe essere utile. Sono qui con tutto ciò che posso offrire: in primo luogo, il mio orecchio e l'incoraggiamento. È questo che la chiesa è per - un agente di speranza.

Questo aiuta ad alleviare le loro preoccupazioni?

Faccio del mio meglio. Non ho una risposta per ogni situazione.

Ha una soluzione perfetta per le attuali difficoltà della Volkswagen?

No. Questa è una decisione per le autorità competenti, comprese le rappresentanze sindacali. Posso solo offrire il mio orecchio e il supporto uno-a-uno se richiesto. Il mio obiettivo finale è garantire che i lavoratori dello stabilimento siano soddisfatti del loro lavoro, il che favorisce la motivazione rinnovata. La VW deve tornare sulla giusta strada; altrimenti, la frustrazione persisterà.

Che tipo di individui compongono la forza lavoro di VW a Wolfsburg?

Non è per i capelli condivisi. I dipendenti della VW a Wolfsburg sono come una mini-città - diversi in termini di personalità e sentimenti. Alcuni lavoratori mostrano poco entusiasmo, mettendo in discussione la loro motivazione a 40 anni. D'altra parte, molti sono altamente impegnati e stanno lavorando diligentemente per sviluppare e migliorare la VW. Bravo a loro.

Qual è il vantaggio della sua posizione di esterno nell'universo VW?

Il mio status di esterno si rivela utile perché non sono vincolato alla cultura dell'azienda. Di conseguenza, posso sometimes offrire prospettive uniche.

Il CEO del Gruppo Volkswagen Oliver Schmidt ha richiesto un incontro con lei?

Non ancora. Oliver Schmidt ha molte responsabilità da gestire. Tuttavia, mi piacerebbe incontrarlo, ma solo quando il momento sarà giusto.

È etico per i manager VW di alto livello guadagnare salari sostanziosi?

Non si tratta di etica, ma piuttosto di responsabilità. Chi ricopre posizioni di alto livello dovrebbe guadagnare uno stipendio equo.

Cosa offre Volkswagen ai suoi dipendenti?

Una posizione permanente alla VW sembra vincere la lotteria. La Volkswagen offre ai suoi dipendenti un pacchetto di impiego eccellente: benefici sociali di prim'ordine, salari elevati - spesso superano quelli dei funzionari pubblici.

Quali pensieri occupano la mente del cappellano?

La pensione. Mi sto avvicinando ai 65 anni e l'anno prossimo segna l'inizio del mio pensionamento. La sfida di plasmare la mia vita post-lavoro ha attirato la mia attenzione. Vorrei mantenere i miei contatti con il cappellanato industriale in qualche modo. Sto ancora lavorando su come. Ma devo anche investire più tempo in me stesso e creare opportunità per esperire le gioie della vita con mia moglie.**

Noah Kohn ha parlato con Dirk Wagner

