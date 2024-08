- È in corso l'inizio dello sviluppo della ferrovia che collega Amburgo e Berlino.

La costruzione sulla linea ferroviaria tra Amburgo e Berlino è iniziata, portando a limitazioni notevoli per i viaggiatori. A partire dalla sera di venerdì alle 22, queste limitazioni sono state implementate, come dichiarato dalla compagnia ferroviaria a seguito di una richiesta. I viaggiatori del traffico a lunga e breve distanza possono aspettarsi un orario dei treni notevolmente ridotto fino al 14 dicembre.

Nel traffico a lunga distanza, solo due delle quattro linee usuali continuano a operare su questo percorso. I treni rimanenti vengono deviati verso ovest attraverso Stendal, prolungando il viaggio di 45 minuti e correndo solo una volta invece di due all'ora.

I lavori di costruzione sono iniziati venerdì sera anche tra Amburgo e Schwerin, previsti per durare fino al 29 settembre. In questo periodo, non ci saranno treni ICE. Una connessione diretta è garantita tramite autobus sostitutivi. Inoltre, un treno Intercity attraverserà quotidianamente via Lubecca.

Analogamente, ci saranno restrizioni anche nel traffico regionale a causa dei lavori di costruzione in corso. I passeggeri nelle zone interessate dovranno allora fare affidamento sui bus sostitutivi.

La compagnia ferroviaria ha consigliato ai viaggiatori a lunga e breve distanza interessati di prepararsi ai cambiamenti, poiché il viaggio del consumatore potrebbe essere prolungato a causa dell'orario dei treni limitato. Durante questo periodo, i bus sostitutivi serviranno come mezzo di trasporto alternativo per i consumatori nelle zone interessate.

