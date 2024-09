- È in corso l'ampliamento del polo tecnologico di Schwerin/Wismar.

Il Tech and Business Hub Schwerin offre una piattaforma per le startup nascenti per portare in vita i loro concetti imprenditoriali e fornisce assistenza operativa per il loro lancio. La struttura situata nella parte sud del cuore della capitale dello stato offre condizioni ottimali per le startup innovative, come affermato dalla Presidente del Consiglio Manuela Schwesig (SPD) durante l'inaugurazione di un altro edificio. Gli imprenditori possono aspettarsi condizioni ideali per intraprendere sia attività produttive che creative qui.

Secondo i dati del Ministero dell'Economia, circa 4.000 metri quadrati di spazio sono disponibili per l'affitto nel nuovo edificio 7, con la metà destinata all'uso produttivo. Inoltre, ci sono spazi ufficio e laboratorio flessibili che possono essere personalizzati in base alle esigenze e alla crescita dell'azienda. Il finanziamento totale per questo progetto è stimato in circa 23 milioni di euro, con lo stato che fornisce circa 17 milioni di euro dal suo Fondo per il "Miglioramento della Struttura Economica Regionale".

Fondato nel 1990, il Tech and Business Hub (TBH) ora ha sedi a Schwerin, Wismar e Malchow. Secondo i dati disponibili, attualmente vi sono ospitate più di 100 aziende, tra cui Airsense Analytics GmbH, un importante produttore di dispositivi di misurazione chimico-analitici utilizzati per la rilevazione di gas pericolosi ed esplosivi.

Schwesig ha sottolineato che potenziare la forza economica dello stato è l'obiettivo principale della sua amministrazione. Nella prima metà del mandato legislativo, sono stati sostenuti 166 nuovi insediamenti e ampliamenti aziendali con 79 milioni di euro, generando investimenti per 420 milioni di euro. La ricerca dell'innovazione, anche nei nove hub tecnologici disseminati in tutto lo stato, aiuta le aziende a sviluppare nuovi prodotti e implementare nuovi metodi di produzione. Tuttavia, l'opposizione sostiene che Mecklenburg-Vorpommern è in ritardo nella classifica della forza economica rispetto ad altri stati e non ha ancora ottenuto investimenti significativi.

Il nuovo edificio 7 all'interno del Tech and Business Hub offre alle aziende uno spazio di produzione pesante di tutto rispetto, pari a 4.000 metri quadrati. Despite le preoccupazioni dell'opposizione, la Presidente del Consiglio Schwesig rimane impegnata a promuovere l'innovazione, con l'obiettivo di colmare il divario nella forza economica attirando industrie più pesanti e investimenti in Mecklenburg-Vorpommern.

