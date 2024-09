schieramento politico nell'amministrazione della Turingia - E' impostato per un'interazione con il cocchiere?

Nella formazione dell'amministrazione in Turingia, secondo le dichiarazioni della leadership del BSW della Turingia, Sahra Wagenknecht parteciperà ai dibattiti sulla guerra e la pace. Il suo partito, l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), potrebbe diventare un elemento del nuovo governo statale.

La CDU ha tenuto discussioni preliminari con il BSW e l'SPD. Secondo la presidente del BSW della Turingia, Katja Wolf, un primo incontro è previsto per la prossima settimana. Wolf ha dichiarato che non crede che la CDU eviterà di discutere questo argomento con Wagenknecht. "Sahra Wagenknecht ha costantemente espresso il desiderio di essere attivamente coinvolta nella questione della guerra e della pace, e lo trovo altamente ragionevole", ha dichiarato Wolf durante una conferenza stampa statale a Erfurt.

Tuttavia, Wolf ha sottolineato che Wagenknecht non si vede in un ruolo nei negoziati della coalizione. Si aspetta anche che Wagenknecht non parteciperà ai colloqui esplorativi in questo momento. Tuttavia, è determinata a parlare di guerra e pace: "Di conseguenza, ci sarà sicuramente un dialogo con Sahra Wagenknecht, e questo è un sviluppo positivo".

La fondatrice del partito Wagenknecht aveva dichiarato prima delle elezioni che avrebbe voluto partecipare al processo di formazione del governo, lasciando il CDU e l'SPD perplessi.

Il leader della CDU Mario Voigt aveva ripetutamente affermato di non essere a favore dell'interferenza da Berlino o dal Saarland, dove risiede Wagenknecht.

