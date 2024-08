- E' il titolo di "Avatar 3"

Il D23 Expo di Disney si è tenuto per la 15ª volta lo scorso venerdì (9 agosto) ad Anaheim, California. Oltre alle notizie sui Marvel, Pixar e "Guerre stellari", è stato presentato in dettaglio anche il terzo capitolo di "Avatar". Il regista James Cameron (69) è salito personalmente sul palco, accompagnato dai suoi due attori principali, Zoe Saldana (46) e Sam Worthington (48), per rivelare dettagli entusiasmanti sul prossimo blockbuster.

Il film si intitolerà "Fuoco e cenere", suggerendo che il mondo pacifico di Pandora, dove si svolgono gli eventi dei film, potrebbe affrontare una grande distruzione. Cameron ha stuzzicato il pubblico, come riportato da "Variety", dicendo: "Vedrete di più di Pandora che mai prima d'ora. È un'avventura selvaggia e un banchetto per gli occhi, ma c'è in gioco emotivamente di più che mai prima. Stiamo davvero entrando in territorio difficile per tutti i personaggi che conoscete e amate."

"Avatar 3" è stato girato insieme al suo predecessor, "Avatar: The Way of Water". Tuttavia, non è stato mostrato alcun materiale del terzo film all'evento Disney. Si sa già che si svolgerà poco dopo gli eventi del suo predecessor. Dopo il clan acquatico dei Na'vi, che era al centro del secondo film, i personaggi principali incontreranno un nuovo clan che si identifica con l'elemento opposto. Questi "Fuoco-Na'vi" sono apparentemente molto più aggressivi nella loro lotta contro gli invasori umani rispetto ad altri clan.

Un lungo viaggio davanti a noi

I fan dovranno aspettare molto tempo per vedere il terzo film della serie di successo di fantascienza. Lo scorso anno è stato annunciato che "Fuoco e cenere" non uscirà fino a dicembre 2025 - un anno in più del previsto. I due sequel previsti richiederanno ancora più tempo: "Avatar 4" uscirà ora nel 2029 invece del 2026, e la conclusione della serie uscirà al cinema nel 2031. Rispetto all'intervallo tra l'esordio della saga e il suo sequel, questo è ancora un'attesa breve: "The Way of Water" è uscito circa 13 anni dopo "Avatar: The Way of Water".

