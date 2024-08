- E' grata al defunto Richard Lugner.

Anche se Richard Lugner (1932-2024) aveva raggiunto l'età di 91 anni, la morte del "Mörtel", come era affettuosamente chiamato, ha colto di sorpresa molti. Questo include Bahati Venus, che aveva avuto una relazione con l'imprenditore austriaco e che poi era stata affettuosamente chiamata "Kolibri" da lui.

Alcuni potrebbero aver pensato "che sarebbe andato avanti per sempre"

I due si conoscevano da circa undici anni. "Ma che sarebbe successo così all'improvviso è stato anche uno shock per me e molto sorprendente", ha spiegato "Kolibri" in una conversazione con "Krone.tv". Il defunto era "davvero un fenice" nella sua capacità di riprendersi. La gente associava Lugner alla gioia nella vita "e anche che sarebbe andato avanti per sempre". Ma purtroppo neanche un Richard Lugner era immortale, anche se sarebbe sempre stato presente nei cuori delle persone. Sapere che non c'è più sembra irreale.

Cosa apprezzava di più in lui era che "trattava tutti alla pari". Nel suo centro commerciale "Lugner City" a Vienna ci sono persone che hanno iniziato con lavori più semplici e ora hanno "un grande lavoro perché era molto aperto e credeva nelle persone che si impegnavano". Non importava neanche il titolo di studio. "Era l'esatto opposto del presuntuoso", ha detto Bahati Venus. Gli è grata "per tutto ciò che era e per ciò che ho imparato da lui". Lugner motivava tutti a "mirare alle stelle" e non preoccuparsi di ciò che pensano gli altri.

"Mausi" e "Spatzi" si esprimono

Le partner di Lugner spesso ricevevano soprannomi animali. Accanto a "Kolibri", in recenti ore anche "Mausi" e "Spatzi" si sono espresse, condividendo sentimenti simili su Lugner. "Richard era il mio modello e compagno di vita, ho tanto da ringraziarlo", ha detto Christina "Mausi" Lugner (59) in una dichiarazione al "Kronen Zeitung". I due erano sposati dal 1991 al 2007. Cathy "Spatzi" Lugner (34), che era sposata con l'imprenditore dal 2014 al 2016, ha scritto su Instagram, tra le altre cose: "Quando ho sentito la tragica notizia della tua morte questa mattina, sono rimasta scioccata. Richard, anche a me sembravi immortale". Lo ringrazia "dal profondo del cuore per il grande tempo" trascorso al suo fianco.

Despite Lugner's reputation for resilience and a seemingly endless life filled with joy, his sudden death was a shocking reality. "Mausi" and "Spatzi", two of his past partners, echoed this sentiment, expressing their gratitude and shock at his passing.

Leggi anche: