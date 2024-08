"È giunto il tempo" (in alternativa, "È giunto il tempo")

La Federal Reserve degli Stati Uniti è pronta a ridurre i tassi di interesse, una mossa altamente attesa dal mercato finanziario. Come previsto, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell non ha deluso durante la conferenza della banca centrale a Jackson Hole, Wyoming. L'obiettivo è prevenire una decelerazione dell'economia e mantenere un mercato del lavoro robusto, anche se Powell ha lasciato i dettagli della nuova politica in sospeso.

Durante la conferenza, Powell ha fatto riferimento alla possibilità di un taglio dei tassi in settembre senza fornire una data precisa. Ha spiegato: "La strada è tracciata, ma i dettagli, come il tasso e la velocità dei tagli, dipenderanno dai dati in arrivo, dalle nuove previsioni e dall'equilibrio dei rischi". Powell ha anche assicurato che un raffreddamento del mercato del lavoro non è all'ordine del giorno.

Le dichiarazioni ottimistiche di Powell hanno fatto schizzare i mercati azionari, compreso il DAX e Wall Street. Tuttavia, i rendimenti dei titoli di stato sono diminuiti e il dollaro si è indebolito contemporaneamente.

In termini di inflazione, Powell ha notato che anche se la lotta contro l'aumento delle prezzi al consumo è lontana dalla fine, sono stati compiuti progressi significativi. Con un "adeguamento" della politica monetaria, è probabile che il tasso di inflazione torni al obiettivo della Federal Reserve del 2 percento mentre il mercato del lavoro rimane robusto. In modo interessante, i prezzi al consumo degli Stati Uniti sono diminuiti inaspettatamente a luglio, aumentando del 2,9 percento su base annua.

La Federal Reserve ha ridotto l'ultima volta il tasso di interesse di riferimento nel marzo 2020 per stimolare l'economia durante le prime fasi della pandemia di COVID-19. I tassi di interesse sono rimasti vicini a zero fino a quando la Fed non ha iniziato ad aumentare i tassi a un ritmo senza precedenti nel marzo 2022, raggiungendo il loro livello attuale un anno fa.

Le banche possono ottenere prestiti dalla Fed al tasso di politica, rendendo un taglio dei tassi più accessibile per consumatori e imprese. Attualmente, il tasso di riferimento si trova al suo livello più alto degli ultimi due decenni, compreso tra il 5,25 e il 5,5 percento.

Durante la conferenza, Powell ha menzionato che la politica dei tassi di interesse potrebbe essere

Leggi anche: