- È fondamentale stare attenti alle nocive alghe blu durante l'immersione in ambienti naturali.

Un po' di spruzzi, un tuffo, galleggiare senza fine su un materassino gonfiabile - beato chi ha un corpo d'acqua vicino. Evitando la durezza delle piscine clorate e i loro trampolini, il mondo naturale offre ancora la migliore esperienza di bagno. La maggior parte dei luoghi di balneazione tedeschi mantiene un'ottima qualità dell'acqua, valutata da buona a eccellente. Tuttavia, quando le temperature salgono, le acque possono diventare pericolose, portando a chiusure temporanee di alcuni laghi.

Fioriture algali pericolose

Nel 2023, circa il 68% delle aree tedesche per il bagno sotto esame sono state soggette a brevi chiusure a causa di condizioni idriche insalubri. Questo problema è stato principalmente causato dalla presenza indesiderata di alghe azzurre-verde. Cianobatteri, questi organismi produttori di tossine prosperano in Germania, godendo di temperature prolungate, abbondante luce solare e scarsa brezza. Fioriscono in laghi poco profondi e nel mare, formando ampie distese di alghe dannose.

Le alghe azzurre-verde rappresentano una minaccia per i bagnanti e la vita acquatica, poiché rilasciano tossine solubili in acqua. L'esposizione a livelli elevati può causare condizioni mediche che vanno da problemi gastrointestinali a dolori articolari, dolori all'orecchio e congiuntivite. Inoltre, allergie e irritazioni cutanee sono effetti collaterali comuni.

Per proteggerti, stai alla larga dalle acque che presentano una colorazione verde-azzurra, un film di alghe, un aspetto torbido o un fiorire di pesci morti in superficie. Se non riesci a vedere chiaramente i tuoi piedi mentre sei immerso fino alla vita, potrebbe essere meglio evitare l'acqua.

Infezioni cutanee da vibriosi

La vibriosi, un'infezione batterica presente in acqua dolce e salata, può causare una serie di sintomi, come diarrea e febbre, in individui con sistema immunitario indebolito. I batteri a forma di bastoncino prosperano quando le temperature dell'acqua superano i 20 gradi Celsius, spesso causando gravi infezioni cutanee. Ipertermia e sepsi batterica sono una possibilità preoccupante.

Prurito del bagnante da cercarie

Prurito intenso, rossore cutaneo e orticaria dopo il nuoto possono indicare un'infestazione di dermatite da nuoto, causata da cercarie. Questi larve di tenia, pur preferendo ospiti animali, possono influire sugli esseri umani, causando una reazione allergica pruriginosa al penetrare nella pelle. Anche se gli esseri umani servono solitamente come ospiti inadatti, le cercarie non avanzano ulteriormente, morendo alla fine.

Il prurito del bagnante è generalmente innocuo ma persistente. In alcuni casi gravi, l'infezione da cercarie può causare febbre e shock. Allevia il prurito con creme, ma evita di grattarti per evitare infezioni cutanee. La condizione di solito si risolve in 10-20 giorni, a condizione che si adottino misure preventive: evitare le aree costiere poco profonde, risciacquarsi con acqua dolce dopo il nuoto e assicurarsi di strofinare bene la pelle.

Puoi monitorare lo stato delle acque tedesche per il bagno attraverso la mappa dell'Agenzia per l'Ambiente qui.

Fonti: Umweltbundesamt, BUND, RKI, Sozialministerium

Leggi anche: