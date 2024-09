E' fondamentale rivedere il meccanismo del limite del debito.

L'imprenditore e ex-ministro federale delle finanze del FDP, Harald Christ, sostiene la necessità di "un piano per la Germania" con investimenti in infrastrutture, istruzione e digitalizzazione. La localizzazione dei fondi è cruciale per Christ, come sottolineato nel podcast "Die Stunde Null". Inoltre, Christ considera la struttura fondamentale del sistema economico tedesco solida.

La questione della localizzazione della Germania è stata dibattuta per anni. Tuttavia, sembra un momento critico nella situazione attuale. Le grandi corporation come Volkswagen stanno lottando e l'economia è stata lenta per molto tempo. È così grave questa volta?

Harald Christ: È vero che in passato abbiamo avuto titoli come "Germania - il malato d'Europa" o "La Germania è in ritardo". E poi abbiamo avuto la più lunga espansione della Repubblica Federale, dal 2005 al 2021, che è durata 16 anni. Quindi non sto diffondendo un messaggio pessimistico sulla localizzazione o facendo discorsi arrabbiati. Abbiamo una solida base economica, siamo la terza economia più grande, abbiamo corporation di successo e una classe media stabile.

Ma ci sono ancora ostacoli significativi.

È vero che ci troviamo in piena transizione economica e ci sono industrie che affrontano sfide importanti. Questo include i settori ad alta intensità di energia come la chimica e la farmaceutica, nonché l'industria automotive. Ma abbiamo vissuto trasformazioni come queste nella nostra storia industriale, che hanno portato interi settori a soffrire. Piangere non aiuta; invece, dobbiamo guardare avanti e trovare modi per migliorare la nostra competitività.

Quindi è un problema specifico dei settori piuttosto che una crisi fondamentale del modello economico tedesco?

Certo che abbiamo sfide fondamentali. I nostri costi dell'energia sono troppo alti, abbiamo una burocrazia in aumento che grava le aziende con costi e abbiamo costi salariali elevati. Siamo un paese ad alto prelievo fiscale, in particolare per le corporation. Ma la domanda che dobbiamo porci è quali passi possiamo fare per uscire da questa situazione e raggiungere il prossimo livello di crescita.

Dici che dobbiamo trovare modi per uscire da questa situazione. C'è un importante documento strategico dell'ex presidente della BCE Mario Draghi, che chiama un programma di investimenti di massa per tutta l'Europa - fino a 800 miliardi di euro all'anno. Cosa dici come liberal quando si chiede così tanto aiuto statale?

Non sono intrappolato in una scatola ideologica, valuto la realtà e agisco di conseguenza. E sì, dobbiamo investire di più. Ma la domanda cruciale è dove va questo denaro. Va ad aumentare i costi sociali, come il reddito di cittadinanza, le pensioni o i benefici sociali? O va nelle infrastrutture, nella ricerca e sviluppo, nell'istruzione e nell'IA? Ma abbiamo un freno al debito in Germania.

Questa è la prossima domanda. Non limita gli investimenti?

Il freno al debito è stato introdotto con un ampio sostegno politico, quindi un ministro delle finanze deve attenersi ad esso. Questo lo rende difficile. Dobbiamo riformare il freno al debito. Non significa debito illimitato. Ma non possiamo gravare le generazioni future con un'infrastruttura in rovina e un paese che non è più competitivo.

Come potrebbe essere implementata una tale riforma?

Non credo che possa essere implementata durante questo periodo legislativo. Penso che accadrà dal 2025 in poi, indipendentemente da chi sarà al potere. Ma deve essere sostenuto dal governo e dall'opposizione. Abbiamo bisogno di più denaro per la sicurezza interna, la difesa. Non possiamo evitare di regolare il freno al debito. Ma dobbiamo farlo con un approccio lungimirante. Abbiamo bisogno di un piano per la Germania, uno che vada oltre il prossimo periodo legislativo.

Sembra un programma di investimenti significativo.

Sì, ma l'attenzione è sempre sugli investimenti. Se investi altri 50 miliardi di euro nelle infrastrutture oggi, è un nuovo debito da un lato. Ma a lungo termine, dovresti vedere un aumento della ricchezza dell'economia.

