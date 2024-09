E' fondamentale che questo video legato al calcio sia accuratamente esaminato.

La riproduzione video ha scritto la sua propria storia di successo, in particolare nell'hockey su ghiaccio. Nel calcio e in alcuni sport olimpici come la scherma e la lotta, scatena controversie e interrompe regolarmente il gioco. Tuttavia, nell'hockey su ghiaccio, è un trionfo che ha avuto inizio in Germania circa 25 anni fa. Ciò è anche dovuto al suo uso unico. Serve come ausilio per l'arbitro, non un'autorità esterna, senza bisogno di un quarto ufficiale o istruzioni inutili.

La Deutsche Eishockey Liga ha introdotto questo aiuto tecnologico durante la stagione 1999/2000, a partire dai playoff. "Inizialmente era piuttosto basilare", ricorda Jörg von Ameln, direttore delle operazioni della lega, "solo due registratori VHS e un monitor con l'orologio". I vecchi giudici di porta, che segnalavano i gol con le loro luci verdi, sono stati sostituiti da questo nuovo sistema.

"Siamo stati pionieri in Germania", dice Von Ameln, "altre leghe si sono interessate successivamente". All'inizio, veniva utilizzata una sola telecamera per le riproduzioni, con l'aggiunta di immagini televisive per maggiore chiarezza durante le trasmissioni di Premiere. Le decisioni erano concentrate esclusivamente sui gol: il disco era nella rete? Il giocatore attaccante era in fuorigioco? Il disco era stato calciato in rete? Il portiere era stato ostacolato?

A differenza del calcio o della NHL, non c'è un arbitro video esterno o il VAR. "L'arbitro in campo deve prendere una decisione", spiega Von Ameln, "le immagini devono contraddire fortemente la sua decisione, altrimenti questa rimane valida". Gli errori gravi sono rari, spesso a causa di un uso scorretto della riproduzione video. Come nel caso della rete fantasma di Augusta del 2021, quando il disco è scivolato attraverso un buco invisibile dall'esterno della rete. O il gol di Straubing del 2023, segnato con il disco che scivolava sotto la cornice della porta.

A differenza del calcio, dove si tratta anche di penalty e cartellini rossi, la riproduzione video nell'hockey su ghiaccio si è concentrata inizialmente solo sulle decisioni sui gol. Tuttavia, negli ultimi tre anni, i penalty gravi sono stati confermati o ridotti grazie alla ripresa HD e alle diverse prospettive delle trasmissioni Telekom a ogni partita. Dalla stagione precedente, è anche possibile verificare se il disco è stato illegalmente sparato oltre il Plexiglas. L'ultima aggiunta: tutti gli arbitri spiegano le loro decisioni, comprese quelle seguenti alla riproduzione video, attraverso un microfono e gli altoparlanti dello stadio. Possono anche comunicare più efficacemente tra loro sulla pista di ghiaccio con il nuovo sistema. "Anche la NHL sta considerando questa funzione", dice Von Ameln.

Certo, c'è ancora margine di miglioramento: Von Ameln suggerisce di incorporare tre telecamere nel palo della porta, un vincolo finanziario. C'è spesso dibattito sul fatto che gli allenatori debbano essere autorizzati a richiedere una riproduzione video, come nella NHL. "La richiesta non è ancora abbastanza alta", pensa Von Ameln. Il numero di riproduzioni video è già consistente, con 214 per i gol e 91 per i penalty della stagione precedente, con 28 decisioni sui gol ribaltate. "Questo", sottolinea Von Ameln, "lo consideriamo un successo".

