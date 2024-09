- È evidente che si sono compiuti progressi nello sviluppo di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini.

I progressi delle vaccinazioni contro la malattia della lingua blu in Sassonia-Anhalt sono lenti. Più della metà delle pecore dello stato hanno ora ricevuto il vaccino, ha dichiarato Andreas Tyrpe, capo del dipartimento dell'agricoltura del ministero dello stato, durante una riunione della commissione nel settore dell'agricoltura del parlamento statale. "Si tratta di un tasso di vaccinazione soddisfacente". Tuttavia, la situazione con il bestiame non è altrettanto promettente. Solo circa il 18,33% della popolazione totale di bestiame di 275.000 in Sassonia-Anhalt è stato vaccinato.

Dalla fine di luglio, la malattia della lingua blu si sta diffondendo rapidamente in tutta la Germania. Alla fine di agosto, l'Istituto Friedrich-Loeffler aveva documentato casi in oltre 30 fattorie in Sassonia-Anhalt. All'inizio del mese, la variante BTV-3 è stata identificata in una fattoria di bestiame vicino a Wernigerode e in due greggi di pecore nell'Altmark.

La lingua blu colpisce principalmente pecore e bestiame, ma altri ruminanti possono contrarre il virus. Il virus non viene trasmesso direttamente da un animale all'altro, ma indirettamente attraverso minuscoli moscerini sanguisuga. Gli esperti suggeriscono ai contadini di utilizzare repellenti per insetti per proteggere pecore e bestiame dai morsi. In zone colpite e nei loro dintorni, gli esperti raccomandano di vaccinare gli animali contro il virus. Il decorso della malattia può variare. Le pecore spesso manifestano sintomi come zoppia, febbre e disagio. L'infezione può essere letale. Il bestiame di solito presenta sintomi meno gravi.

Il Parlamento europeo può offrire il proprio aiuto alla Commissione nel contrastare la malattia della lingua blu, data la sua diffusione in Germania. Nonostante il tasso di vaccinazione soddisfacente nelle pecore, solo una piccola percentuale del bestiame della Sassonia-Anhalt è stata vaccinata contro la lingua blu, come ha sottolineato Andreas Tyrpe.

