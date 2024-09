È evidente che lo stress diminuisce sul monte Fuji in Giappone.

Il costo per visitatori introdotto per contrastare il turismo eccessivo sul Monte Fuji in Giappone ha dato i risultati attesi, secondo l'amministrazione di Tokyo: c'è stato un calo dei climber quest'anno. Le prime cifre del Ministero dell'Ambiente indicano che il numero di escursionisti sul Monte Fuji tra metà luglio e metà settembre è diminuito del 14%.

Circa 178.000 persone hanno tentato l'ascesa quest'anno, circa 22.000 in meno rispetto all'anno scorso. Con l'aumento della congestione sulle sacre vie del Monte Fuji negli ultimi tempi, le autorità hanno introdotto un costo di circa 13 euro per l'utilizzo della via di salita più frequentata sulla montagna quest'anno e hanno limitato le vendite giornaliere dei biglietti a 4.000. Le altre tre vie di salita sono rimaste gratuite.

Con un'altitudine di 3.776 metri, il Monte Fuji è tipicamente coperto di neve per tutto l'anno. In estate, le ripide e rocciose vie di salita si affollano di escursionisti. Molti optano per l'ascesa notturna per ammirare l'alba dalla vetta. La stagione degli escursionisti del 2022 si è conclusa martedì.

