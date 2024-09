- È essenziale semplificare i processi burocratici nei settori delle costruzioni e dell'immobiliare.

A causa del caos attuale nel mercato immobiliare, le organizzazioni del settore dell'edilizia e del real estate stanno chiedendo meno burocrazia e più sostegno politico. "La gente in Assia ha urgentemente bisogno di più alloggi a prezzi accessibili. Il numero di permessi di costruzione sta crollando a un ritmo allarmante", ha dichiarato Gerald Lipka, portavoce dell'iniziativa "Spark for Housing Construction - Assia".

La amministrazione statale deve dimostrare maggiore impegno, non solo per i progetti attuali ma anche per quelli futuri. "È ora di ridurre i costi e rendere la costruzione meno complessa e più veloce", ha aggiunto Lipka.

Chiedere la semplificazione delle conversione di soffitte

L'iniziativa ha sottolineato che questo obiettivo non può essere raggiunto solo dallo stato dell'Assia, ma è necessario uno sforzo congiunto dei governi federale, statale e locale. Tuttavia, spetta allo stato dell'Assia essere più assertivo nel Bundesrat, è stato suggerito.

Oltre alle iniziative a livello federale, lo stato dell'Assia può contribuire in modo significativo a semplificare e accelerare i processi di costruzione, secondo Axel Tausendpfund, membro del consiglio dell'Associazione delle società edili del Sudovest tedesco. Il viaggio dalla pianificazione all'appartamento finito può essere eccessivo. Una riforma del codice edile dell'Assia è un passo cruciale.

"Un importante strumento si trova principalmente nelle regolamentazioni per le espansioni e le conversione di soffitte. Molti nuovi appartamenti potrebbero emergere se le leggi esistenti per l'isolamento acustico e la sicurezza antincendio, nonché l'accessibilità per le persone con disabilità, non si applicassero agli edifici esistenti", ha spiegato Tausendpfund.

Rivedere le vecchie normative municipali sui posti auto

La Camera degli architetti e dei pianificatori urbani dell'Assia ha sottolineato che i requisiti eccessivi dei comuni per i posti auto non sono più rilevanti. "Le strategie di mobilità e gestione dei posti auto progressive, che sono scalate a livello di quartiere dai comuni, dovrebbero sostituire l'adesione rigida ai posti auto per unità abitativa", ha detto il membro del consiglio Tobias Röhringer. "Il vivere dovrebbe avere la precedenza sul parcheggio a casa o addirittura in un garage sotterraneo".

Istituita nel 2014, l'iniziativa comprende quindici associazioni del settore dell'edilizia e del real estate.

