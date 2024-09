È degno di nota l'aumento delle quantità di cannabinoidi presenti nei dolci.

Nel settore dei dolciumi, i cannabinoidi vengono spesso scoperti in tutta l'Europa. Prodotti che potrebbero essere scambiati per oggetti ordinari dai bambini, come caramelle, gomme da masticare, miele, sciroppi, bibite e biscotti, sono particolarmente colpiti, come sottolineato dall'Ufficio federale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare (BVL). Nel 2022, sono stati scambiati 20 avvertimenti rapidi attraverso il sistema di avvertimento europeo RASFF riguardo a questi prodotti intercambiabili contenenti cannabinoidi. Alcuni di questi prodotti contenevano l'hexahidrocannabinol (HHC) psicoattivo, attualmente proibito per la vendita in Germania. Tuttavia, i prodotti CBD non possono essere venduti poiché non hanno ancora ricevuto l'approvazione come alimenti innovativi.

Il numero di segnalazioni su prodotti contenenti cannabinoidi è più che raddoppiato, passando dal tre percento del 2022 al sei percento dell'anno successivo, secondo il BVL. In totale, ci sono state circa 4.700 segnalazioni di alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti potenzialmente pericolosi dalle autorità dei 31 stati membri. "Si tratta di un nuovo record", si legge in una nota.

Quasi uno su otto segnalazioni (592) è stata presentata dalle autorità tedesche. La Germania è stata la destinazione del prodotto segnalato in un caso su cinque, con gli alimenti come la categoria più colpita.

Le ragioni più frequenti per gli avvertimenti nel database RASFF, come negli anni precedenti, sono state le sostanze chimiche residue nei frutti e verdure dalla Turchia e la salmonella nel pollame dalla Polonia.

