Ministero dell'Interno del Governo Federale - È degno di nota l'aumento della frequenza delle espulsioni dalla Germania.

Le espulsioni sono in aumento, con oltre 9.500 individui rimossi dalla Germania nel primo semestre del 2024, secondo i dati del Ministero federale dell'Interno, forniti in risposta a una richiesta del partito di Sinistra nel Bundestag, ottenuti dall'Agenzia teutonica della stampa. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando 7.861 individui furono espulsi, ciò rappresenta un aumento di oltre 2.000 persone. Nel 2023, in totale, furono espulsi 16.430 individui, mentre poco meno di 13.000 furono rimossi nel 2022.

Il gruppo più grande di individui espulsi nel primo semestre del 2024 era composto da 915 persone con passaporto turco. A seguire, individui dalla Georgia (839), dalla Macedonia del Nord (774), dall'Afghanistan (675), dall'Albania (586) e dalla Siria (534). La maggior parte delle espulsioni è stata verso la Georgia, la Macedonia del Nord, l'Austria, l'Albania e la Serbia. despite ongoing discussions within the federal government following the fatal knife attack on a police officer in Mannheim at the end of May, Germany is currently not deporting to Syria and Afghanistan.

Più di 3.000 casi di Dublin

Secondo i dati, la maggior parte dei 9.465 individui espulsi nel primo semestre del 2024 è stata rimossa con voli: 7.848 persone. In un terzo di tutte le espulsioni (3.043 casi), gli individui sono stati restituiti al paese europeo responsabile della loro procedura di asilo secondo il regolamento di Dublino, poiché erano arrivati ​​lì per primi. In 164 casi di Dublino, gli individui sono stati espulsi in Bulgaria, dove avrebbe dovuto essere trasferito anche l'attentatore di Solingen.

Al 30 giugno 2024, 226.882 individui erano soggetti a espulsione in Germania, di cui 182.727 avevano e 44.155 non avevano una cosiddetta "tolleranza" (Duldung). Gli individui con lo status di tolleranza sono soggetti a espulsione ma non possono essere espulsi per determinati motivi, come non avere documenti di identità o essere malati.

14.000 espulsioni fallite

Nel primo semestre del 2024, 14.067 espulsioni sono fallite prima di essere consegnate alla Polizia federale, ad esempio perché i voli sono stati cancellati, le persone non sono state trovate o erano malate, o per altri motivi organizzativi. 534 espulsioni sono state fermate durante o dopo la presa in carico da parte della Polizia federale. I motivi possono includere il rifiuto delle compagnie aeree o dei piloti di prendere coloro che ne sono interessati, "azioni di resistenza", motivi medici o procedimenti legali in corso.

Clara Bünger, membro del partito di Sinistra, ha dichiarato che vengono spesso fatte richieste di più espulsioni, ma il numero è costantemente aumentato negli anni. "Dopo l'attentato terroristico di Solingen, ci sono nuovamente richieste riflessive di più espulsioni. Va detto: le espulsioni non sono misure per prevenire il crimine. Non conterranno l'islamismo". Ha chiamato per strategie concrete per la prevenzione del crimine e il lavoro sociale con i giovani.

Leggi anche: