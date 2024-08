- È degno di nota il notevole aumento della popolazione senza tetto della nazione.

Il numero di individui che risiedono in alloggi temporanei o condivisi è quasi triplicato nella Renania Settentrionale-Vestfalia dall'inizio del 2022. Secondo i dati federali, la cifra ha raggiunto 105.120 entro il 31 gennaio 2024, con il Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali della Renania Settentrionale-Vestfalia, Karl-Josef Laumann (CDU), che ha confermato ciò in risposta a un'inchiesta dell'SPD.

Quasi il 40% di questi individui, pari a 40.490, aveva meno di 25 anni, secondo un rapporto ottenuto dall'agenzia di stampa tedesca a Düsseldorf. Circa un terzo di loro apparteneva alla categoria "coppia con figli".

La migrazione è il fattore principale alla base dell'aumento della senza tetto

L'aumento significativo della senza tetto negli ultimi due anni è principalmente attribuibile alle tendenze migratorie in corso, in particolare a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, come dichiarato da Laumann.

"In generale, le statistiche federali hanno mostrato un notevole aumento del numero di individui con cittadinanza straniera rispetto all'anno precedente", ha aggiunto il ministro. Ciò ha rappresentato l'86% di tutti gli individui registrati. L'aumento può essere attribuito anche "agli miglioramenti nella segnalazione dei dati nel terzo anno dall'adozione delle statistiche federali".

Le persone con alloggi temporanei e i servizi offerti dalle organizzazioni di beneficenza sono inclusi nelle statistiche, insieme a coloro che hanno una casa ma non un indirizzo permanente. Ciò include i rifugiati che hanno completato le loro domande di asilo ma non hanno ancora trovato un accordo di affitto.

Le persone che vivono per strada e quelle che vivono in una situazione di senza tetto nascosta (ad esempio, vivere con conoscenti) non sono incluse nelle statistiche. Secondo uno studio campionario commissionato dal ministero degli affari sociali dello stato, circa 5.300 persone senza tetto vivevano per strada nella NRW durante l'estate del 2021.

SPD: "Un incubo per bambini e giovani"

La vicepresidentessa della frazione parlamentare statale dell'SPD, Lisa-Kristin Kapteinat, ha espresso shock per i numeri. "Se i bambini, i giovani e i giovani adulti della Renania Settentrionale-Vestfalia sono senza tetto, non possiamo voltare semplicemente lo sguardo dall'altra parte", ha detto alla dpa. "Anche se non devono passare la notte sotto un ponte, è particolarmente preoccupante per i bambini e i giovani non sapere dove passeranno la notte successiva".

Ha ribadito che il diritto all'abitazione è fondamentale. "Soprattutto, i bambini e i giovani hanno bisogno di un posto sicuro per crescere in modo sano". Il triplicarsi delle cifre della senza tetto è allarmante. "Il governo dello stato deve finalmente intervenire in questo senso".

