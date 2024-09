- È degna di nota l'inaspettata tendenza al rialzo dell'ambiente industriale per le sostanze chimiche.

In seguito a due battute d'arresto consecutive, l'atmosfera degli affari dell'industria chimica tedesca è sorprendentemente migliorata ad agosto. L'indice dell'Istituto Ifo è aumentato di 4,2 punti, raggiungendo un livello di -5,6 punti, come dichiarato dagli studiosi di Monaco. In particolare, le imprese hanno manifestato una visione più ottimistica della loro situazione attuale, con un aumento di 1,2 punti. Tuttavia, le loro aspettative per il futuro prossimo hanno mostrato un lieve calo.

Secondo le parole dell'esperta dell'Ifo Anna Wolf, "L'industria chimica sta sfidando la tendenza negativa generale". La continua diminuzione dei prezzi dell'energia nell'ultimo anno sta aiutando la stabilità economica in questo settore.

Tuttavia, l'ottimismo non è diffuso all'interno del settore. Circa il 40,1% delle aziende ha segnalato una riduzione nei loro ordini. Tuttavia, le previsioni delle esportazioni hanno mostrato almeno un accenno di positività.

La continua crescita del settore manifatturiero all'interno dell'industria chimica tedesca può essere attribuita alla diminuzione dei prezzi dell'energia nell'ultimo anno. Tuttavia, un numero significativo di aziende del settore sta attraversando una riduzione nei loro ordini, il che indica alcune sfide nel processo di produzione.

Leggi anche: