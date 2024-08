È davvero vero che le cuffie da 400 euro offrono una qualità audio superiore?

I Bowers & Wilkins Pi8 earbuds sono in vendita a circa 400 Euro, un prezzo sostanzioso per le cuffie Bluetooth, che promettono un suono di alta qualità e una cancellazione del rumore superiore. Tuttavia, vedremo se il prezzo giustifica le aspettative o se ci lascerà solo con un fischio nell'orecchio nel nostro test pratico.

In generale, le cuffie wireless di fascia alta con cancellazione del rumore attiva (ANC) costano tra 250 e 300 Euro, con alcune che offrono prezzi scontati. I nuovi Pi8 di Bowers & Wilkins, venduti a 499 Euro, si vantano di stabilire un "nuovo riferimento tra le cuffie auricolari" e di fissare "nuovi standard per l'eccellenza tecnica". Il sito tech ntv.de ha sottoposto i Pi8 a un test per verificare se le affermazioni sono fondate e se la differenza di prezzo esorbitante è udibile.

Eleganza e Comodità

Almeno, le cuffie con il fine logo luccicante sulla superficie lucida sembrano eleganti e trasmettono una sensazione di qualità premium. Nonostante siano principalmente fatte di plastica, i Pi8 imitano alla perfezione la qualità premium dei loro rivali più costosi.

Despite its relatively small size, the Pi8 rest snugly and securely in your ear, thanks to its ergonomic shape and minor silicone fins. Bowers & Wilkins only provides four-size silicone tips, but they're widely available and standard-sized, so finding a suitable fit online shouldn't pose a problem.

Custodia di Caricamento di Qualità

La custodia di caricamento rimane compatta e facile da portare in tasca, ma leggermente più grande delle Apple AirPods Pro per ospitare un trasmettitore integrato per la connessione a TV, sistemi auto e altri dispositivi. Bowers & Wilkins include adattatori USB-C a USB-C e USB-C a 3,5 mm a tale scopo. I Pi8 supportano i codec aptX Adaptive e aptX Lossless, garantendo una connessione Bluetooth quasi priva di perdite.

Per fornire un audio preciso all'orecchio, i Pi8 dispongono di altoparlanti da 12 mm con diaframmi in fibra di carbonio, supportati da un convertitore digitale-analogico personalizzato, un processore di segnale e un amplificatore.

Qualità Audio Eccezionale

Contrariamente alle aspettative, i Pi8 offrono un'ottima prestazione audio, evocando la sensazione di una cuffia di grandi dimensioni.

La gamma media è impressionantemente pulita e offre un'ampia scena sonora, completata da bassi potenti e bilanciati senza essere eccessivi. L'aglio produce dettagli fini con fonti ad alta risoluzione, rivelando sfumature nei generi musicali. La scena sonora particolarmente ampia è degna di nota.

Cancellazione del Rumore di Alta Qualità

La cancellazione del rumore attiva dei Pi8 si confronta bene con i suoi concorrenti, filtrando efficacemente rumori ambientali specifici come viaggi in autobus o in treno. Le frequenze più alte possono ancora penetrare, ma si tratta di un problema comune in quasi tutte le cuffie con cancellazione del rumore. Il chiacchiericcio in ufficio, la digitazione o le conversazioni sono solo minimamente influenzati, rendendoli facilmente udibili.

Durante le chiamate telefoniche, i Pi8 forniscono conversazioni chiare e articolate, anche in ambienti rumorosi. Le cuffie gestiscono anche bene il vento forte durante i test.

La modalità trasparenza è efficacemente sottile, consentendo conversazioni facili o l'ascolto di annunci mentre minimizza le interferenze. Anche se c'è un po' di rumore proprio, rimane all'interno di limiti gradevoli.

Funzionalità Limitate

Le superfici di controllo tattile sui Pi8 sono responsivi e facili da usare, ma limitati in termini di personalizzazione. Gli utenti possono passare tra la modalità ANC e trasparenza con pressioni lunghe e richiamare un assistente digitale o regolare il volume. Purtroppo, può essere eseguito solo un comando alla volta.

L'applicazione companion offre solo un equalizzatore come opzione o impostazione aggiuntive. Caratteristiche popolari come Dolby Atmos, audio 3D e preimpostazioni personalizzabili sono assenti.

La durata della batteria è soddisfacente, offrendo circa 6 ore di riproduzione con l'ANC attivato. Una carica di 15 minuti nella custodia produce circa due ore di riproduzione, con il processo di carica completo che richiede circa 120 minuti.

Conclusione

Per rispondere alla domanda nel titolo: Sì, in questo caso, le cuffie da 400 euro possono offrire una qualità audio chiaramente migliore. Il suono dei Pi8 è eccezionale, offrendo al tempo stesso una cancellazione del rumore eccezionale e una custodia di caricamento compatta con funzionalità aggiuntive.

Tuttavia, le cuffie high-end britanniche non offrono funzionalità uniche non presenti in altre opzioni high-end più economiche. Se puoi fare a meno di tali fronzoli, il prezzo non è un problema maggiore e la qualità del suono è la tua principale preoccupazione, non c'è modo di evitare i Bowers & Wilkins Pi8.

Durante il test audio, i Bowers & Wilkins Pi8 hanno offerto una prestazione sonora impressionante, superando le aspettative con la sua gamma media pulita, la scena sonora ricca, i bassi potenti ma bilanciati e l'aglio dettagliato. Inoltre, i Pi8 hanno filtrato efficacemente il rumore ambientale, lasciando solo interferenze minime durante il chiacchiericcio in ufficio o le chiamate telefoniche.

