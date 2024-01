È davvero speciale": L'emozionato Mourinho si rallegra per l'ennesima gloria europea

Mourinho, che in precedenza aveva vinto la Champions League, l'Europa League e la Coppa UEFA, ha completato un singolare bottino di trofei europei quando la Roma ha battuto il Feyenoord per 1-0 a Tirana, assicurandosi di aggiungere alla sua collezione anche la prima Conference League.

Dal 2003 Mourinho ha allenato cinque finali europee per Porto, Inter, Manchester United e Roma e per cinque volte ha portato a casa il trofeo.

"La cosa più bella della mia carriera è che, a parte l'Europa League con il Manchester United, farlo con Porto, Inter e Roma è molto, molto, molto speciale", ha detto Mourinho.

Una cosa è vincere quando tutti se lo aspettano, quando hai fatto gli investimenti per vincere, ma un'altra è vincere quando qualcosa sembra immortale, è davvero speciale".

"Questo rimane nella storia della Roma, ma anche nella mia. Mi hanno detto che solo io, Sir Alex (Ferguson) e Giovanni Trapattoni abbiamo vinto trofei in tre decenni diversi. Mi fa sentire un po' vecchio, ma è bello per la mia carriera".

Mourinho ha chiuso in bellezza la sua prima stagione nella capitale italiana, dopo aver guidato la sua squadra al sesto posto in Serie A in questo periodo.

Il portoghese non ha intenzione di cercare nuove sfide e guarda già alla prossima stagione con il club.

"Ora rimango, non ci sono dubbi", ha aggiunto Mourinho. Anche se emergono delle voci, io voglio solo rimanere alla Roma".

Dobbiamo capire cosa vogliono fare i nostri proprietari, che sono persone fantastiche, per la prossima stagione, perché questa è storia, ma possiamo costruire un progetto davvero forte con professionisti onesti".

"Ovviamente mi sento romanista, ma questo potrebbe essere il mio modo di lavorare. Sono un tifoso del Porto, dell'Inter, del Chelsea, sono pazzo del Real Madrid, ora sono un tifoso della Roma, appartengo a tutti questi club perché abbiamo vissuto questi momenti insieme".

