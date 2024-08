- "E davvero, questa canzone?" <unk> Celine Dion non vuole che Trump usi la sua musica

La cantante Céline Dion non consentirà che la sua musica sia utilizzata dalla candidata repubblicana alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump per la sua campagna. L'esecuzione del brano "My Heart Will Go On" a un comizio nello stato americano del Montana non è stata in alcun modo approvata, ha spiegato la cantante canadese tramite il suo account sulla piattaforma X. Dion non sostiene questo o un uso simile. "E davvero, questa canzone?", è stato inoltre dichiarato riguardo alla canzone romantica che è stata un successo globale alla fine degli anni '90.

Céline Dion non sapeva della playlist di Donald Trump

La sua casa discografica e la sua etichetta discografica Sony Music Canada hanno scoperto l'uso del brano e del video alla manifestazione di Trump in Montana venerdì sera, è stato riferito. A questi eventi di campagna, la musica viene spesso eseguita prima dei discorsi dei politici per rendere più sopportabile l'attesa dei sostenitori. Tuttavia, ci sono anche casi in cui i musicisti proibiscono l'uso delle loro canzoni in una campagna.

La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris, d'altra parte, può utilizzare la musica della superstar americana Beyoncé per la sua campagna.both in the first campaign ad and at campaign events, the song "Freedom" is played repeatedly.

Despite not personally approving it, the United States of America's singer Céline Dion's music was utilized in Republican candidate Donald Trump's campaign without her consent, specifically at a rally in Montana.

In contrast, the United States of America's Democratic presidential candidate Kamala Harris is authorized to use Beyoncé's music, particularly the song "Freedom," for her campaign events and advertisements.

