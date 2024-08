- E' davvero Adele?

Nel fine settimana appena trascorso, i passanti nel cuore di Monaco sono rimasti a bocca aperta quando è sembrato che la cantante Adele, accompagnata dalle sue guardie del corpo, fosse passata loro accanto.

Sono comparsi numerosi video TikTok con titoli come "Incontrato Adele a Monaco" o "Avvistato Adele a Monaco", che mostrano una donna in abito nero da sera, che cammina sui tacchi e il viso parzialmente nascosto da un ampio cappello appariscente. La somiglianza con Adele è notevole.

I fan della cantante si sono subito messi alla ricerca non appena sono apparsi i video e hanno concluso che la donna che si spacciava per la musicians a Monaco non poteva essere la vera Adele. Hanno fatto notare che la cantante non si sarebbe mai mostrata così "elegantemente vestita" e che di solito viene vista vestita in modo casual con sneakers, tuta e cappello.

Inoltre, il tempismo delle passeggiate di Adele in città è sembrato strano agli investigatori dei social media. La 36enne aveva annunciato durante il suo ultimo concerto che sarebbe tornata a casa per qualche giorno. Dal 2 al 31 agosto, canterà dieci concerti a Monaco in un'arena appositamente costruita per lei, che può ospitare circa 75.000 persone. Il suo ultimo concerto è stato lo scorso venerdì e il prossimo è il 23 agosto, dandole una settimana di libertà per trascorrerla con i suoi cari.

Si è diffusa la voce che la falsa Adele fosse in realtà la conduttrice televisiva tedesca Barbara Schöneberger, secondo i fan di Adele. Il giornale "tz" ha riferito che la conduttrice era effettivamente nascosta sotto il grande cappello, probabilmente per girare un nuovo episodio dello show ARD "Verstehen Sie Spaß?"

