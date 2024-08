- E' cosi' spesso che ci sono fulmini nella tua contea.

In molte parti della Germania, violenti temporali estivi hanno imperversato negli ultimi giorni a seguito dell'ultima ondata di calore. I fulmini hanno colpito le case e, nel Baden-Württemberg, un 15enne è morto in un incidente in cui un fulmine ha colpito un albero.

Mentre i temporali si sono abbattuti su quasi tutto il paese, la frequenza di questi eventi varia notevolmente da regione a regione. La "Blitzdichte" (densità di fulmini) può essere utilizzata per identificare i punti caldi dei fulmini in Germania. Questo valore funge da benchmark e indica il numero di colpi di fulmine per chilometro quadrato all'anno. Il Servizio di informazioni sui fulmini Blids registra questi valori e ha fornito a stern i dati degli ultimi dieci anni su richiesta. In modo particolare, i fulmini tendono a scaricarsi più frequentemente ad alte quote, come lungo il bordo meridionale della Repubblica.

La mappa seguente mostra la densità nella tua zona:

E come si confronta anno per anno? Colpisce più frequentemente rispetto al passato? Le statistiche dei fulmini Blids degli ultimi 20 anni possono rispondere a questa domanda. Queste statistiche registrano i "fulmini nuvola-suolo", che possono causare danni significativi all'impatto. Diversamente da questi, ci sono anche scariche di fulmini che si verificano solo all'interno della nuvola temporalesca e non raggiungono il suolo.

Il grafico mostra che, al 14 agosto di quest'anno, ci sono già stati più colpi di fulmine registrati rispetto ai due anni precedenti. Tuttavia, ci sono stati anni dal 2004 con frequenze significativamente più elevate, come circa tre volte il numero di scariche registrate a metà agosto 2007. Tuttavia, l'operatore Blids avverte sul suo sito web che le frequenze segnalate sono basate su dati non omogeneizzati che potrebbero essere influenzati da fluttuazioni dovute a cambiamenti nella tecnologia e nell'infrastruttura di misurazione.

Come comportarsi durante un temporale

La recente tragedia nel Baden-Württemberg, dove un 15enne è morto e il suo compagno è stato gravemente ferito mentre cercavano riparo sotto un albero su una collina, dimostra il potenziale pericolo delle scariche elettriche. Gli esperti consigliano il seguente comportamento durante i temporali:

