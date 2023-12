È così inquietante per la mia mente e per il mio cuore": La battaglia ventennale di Goldie Hawn per porre fine alla crisi della salute mentale in America

L'attore premio Oscar e sostenitore della salute mentale dei bambini ha riconosciuto per la prima volta la necessità di aiutare i bambini a imparare a elaborare le loro emozioni più di 20 anni fa, mentre era sconvolta dagli eventi dell'11 settembre e vedeva il disagio dei bambini.

"Piangevo sulla bandiera americana - che tra l'altro stavo lavorando a maglia - e cercavo di capire cosa potevo fare", ha ricordato la Hawn alla CNN in una conversazione telefonica di martedì.

Nel 2003, la sua visione si è concretizzata con il lancio di MindUP, un programma che offre ai bambini strumenti per regolare le emozioni, costruire la resilienza e comprendere l'impatto del trauma sul cervello. Secondo l'organizzazione, il programma di studi socio-emotivi basato sulla scienza è stato insegnato a 7 milioni di bambini in 48 Paesi.

Hawn è stata recentemente selezionata come una delle donne dell'anno da USA Today per il suo impegno con MindUP. Per lei non c'è altro che un lavoro importante da fare, soprattutto all'indomani di un'altra tragedia, la sparatoria mortale in una scuola elementare di Nashville.

"Le scuole sono in grave difficoltà dal punto di vista politico e in tutti i sensi. I nostri insegnanti stanno lasciando la scuola. Sono esausti", ha detto. "Alcuni di loro soffrono di disturbi mentali perché sono oberati di lavoro. Tutto questo sentimento di disperazione è racchiuso in tanti ambiti diversi".

Ha aggiunto: "Siamo in una sorta di tempesta perfetta".

A vent'anni dall'inizio del suo impegno, Hawn ha detto che rimangono problemi "che non sappiamo come risolvere".

Ha citato una statistica dell'indagine biennale sui comportamenti a rischio della gioventù condotta dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione, secondo cui il 57% delle ragazze adolescenti si sono descritte come persistentemente tristi o senza speranza.

"È così inquietante per la mia mente e il mio cuore", ha detto Hawn. "Noi, come nazione - forse governatore per governatore, forse sovrintendente scolastico per sovrintendente scolastico - dobbiamo riunirci per trovare soluzioni a questo problema".

In un periodo in cui le scuole e l'apprendimento sono diventati politicizzati e polarizzanti, Hawn, indiscutibilmente caloroso, energico e senza fronzoli, potrebbe essere l'ambasciatore giusto per colmare il divario.

"La prevenzione e questo tipo di programmi non dovrebbero essere politicizzati. Sono stati dimostrati dalla ricerca più e più volte", ha detto Hawn. "Ho iniziato questo programma perché pensavo che i bambini avessero bisogno di essere più felici. Quello che non avevo capito è che la felicità non era un problema. La strada per la felicità è creare stabilità, creare speranza".

Hawn ritiene che insegnare ai bambini a sviluppare grinta, ottimismo ed empatia - sia a casa che a scuola - sia la chiave per migliorare la nostra cultura.

"Non perdiamoci d'animo e smettiamola di politicizzare la sinistra, la destra e il centro perché pensate che sia una cosa negativa per vostro figlio, o pensate che un genitore possa farlo, o pensate che la scuola non serva a questo", ha detto. "La scuola è per i nostri figli, per costruirli forti e sani, per farli imparare bene, per farli concentrare sull'attenzione e per renderli gentili ed empatici. Perché un Paese, una società, una famiglia, una comunità non funzionano senza empatia".

Anche con tutte le sfide che comporta la costruzione di un sistema a sostegno di bambini forti e mentalmente sani, Hawn ha detto di sentirsi ancora fiduciosa che possa diventare una realtà.

"Ciò che mi fa sperare è la nostra capacità di unirci, di far sì che più scuole si uniscano, che più bambini si sentano più felici, che più bambini dormano tutta la notte e non si sveglino con gli incubi, che vadano a letto con grazia, che chiudano gli occhi senza paura", ha detto Hawn. "Queste sono le cose in cui spero. E finché sono sul pianeta, so che sto facendo il meglio che posso fare".

