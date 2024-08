- E' cosi' in Colombia per la loro sicurezza.

Da quando il Principe Harry (39) e la Duchessa Meghan (43) hanno rinunciato ai loro ruoli di membri della famiglia reale attiva in primavera 2020, ci sono state discussioni in corso sulla loro sicurezza. Il Principe Harry ha addirittura portato la questione in tribunale a Londra per lottare per il suo diritto alla protezione della sicurezza nel Regno Unito - finora senza successo. È quindi sorprendente che il Duca e la Duchessa di Sussex abbiano ora viaggio in uno dei paesi più pericolosi del mondo: la Colombia. Qual è la situazione riguardo alla loro sicurezza lì?

**Secondo il quotidiano britannico "Independent", il Principe Harry e la Duchessa Meghan sono stati dotati di una "presenza di sicurezza immensa" composta da "14 convogli di auto e polizia" per il loro viaggio di quattro giorni in Colombia. Il resoconto suggerisce che la visita ha causato subbuglio nel paese, con il governo accusato di utilizzare la coppia come "pedine politiche" per coprire una serie di accuse di corruzione. Chi è responsabile della loro sicurezza e quanto costa rimane ignoto.

Invito personale dal Vice Presidente Márquez

Il Principe Harry e la Duchessa Meghan hanno accettato l'invito personale della Vice Presidente della Colombia Francia Márquez (42). Li ha accolti giovedì (15 agosto) nella capitale Bogotá. In seguito, hanno visitato una scuola. Nei prossimi giorni, sono previsti altri impegni, tra cui un incontro con i partecipanti ai Giochi Invictus avviati dal Principe Harry. A causa dei conflitti in corso nel paese sudamericano, l'itinerario esatto rimane segreto. Si aggiunge complessità il fatto che la loro ospite e Vice Presidente Márquez abbia già subito un tentato omicidio in passato.

Questo viaggio non è una visita ufficiale della famiglia reale, ma un viaggio nel quadro della Fondazione Archewell della coppia. L'attenzione del loro soggiorno è sull'argomento del bullismo online e della discriminazione in rete, in particolare tra i giovani. Inoltre, la visita mira a promuovere il ruolo di leadership delle donne in Colombia.

