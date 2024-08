- E' cosi' che separano l'amicizia dal lavoro.

Anke Engelke (58) e Bastian Pastewka (52) si vedranno insieme per la prima volta in una serie televisiva a partire dal 15 agosto su Prime Video. "Perfettamente Persi" è la loro prima collaborazione, in cui interpretano i single Maria e Ralf che vivono nella piccola città di Marburg senza mai incontrarsi nonostante siano perfetti l'uno per l'altra. In un'intervista all'agenzia di stampa spot on news, i due attori parlano di come è nata l'idea della serie e perché Marburg è stato il luogo di riprese perfetto. Rivelano anche com'è stato interpretare una coppia apparentemente innamorata e se hanno in programma di lavorare insieme in futuro.

Cosa c'è stato di diverso nel lavorare insieme per la prima volta in una serie televisiva rispetto alle vostre precedenti collaborazioni?

Anke Engelke: Siamo stati visti insieme in formati più piccoli in passato, come quando sono stata ospite di "Pastewka" o Bastian era in "Ladykracher", e ovviamente facevamo parte dell'ensemble della "Wochenshow" alla fine degli anni '90. Ma in questi formati non sono state create trame drammatiche per noi. Con Wolfgang e Anneliese, abbiamo occasionalmente inventato storie del passato e di carriera, ma non c'è mai stata una narrazione complessa. La differenza essenziale questa volta è che volevamo davvero raccontare una storia.

Come è nata l'idea della serie?

Engelke: A ottobre 2020, Bastian e io abbiamo affittato una sala conferenze - con la massima distanza a causa della pandemia. Ci siamo chiesti: "Cosa abbiamo fatto insieme finora e cosa ci piacerebbe fare insieme di nuovo?" L'"again" è scomparso: "Cosa ci piacerebbe fare insieme?" Siamo stati divertenti insieme, quindi abbiamo cercato altri generi che ci interessano. Basti guarda più crime o fantascienza, che non mi interessa tanto. Alla fine, abbiamo deciso che l'amore doveva essere il tema. Poi Basti ha avuto l'idea geniale: "E se non si incontrano, se non si conoscono?"

Bastian Pastewka: E Anke ha detto: "Intitoleremo la serie 'Mai mai'." Quello è stato il nostro titolo di lavoro. Abbiamo lasciato passare alcune settimane, ci siamo incontrati di nuovo e ci siamo resi conto che eravamo entrambi entusiasti di questa idea. Poi è stato questione di chi siamo, dove vivono questi personaggi. Marburg come ambientazione è stato subito chiaro.

Perché Marburg?

Pastewka: Marburg ha un centro storico raggiungibile con due ascensori. Avevo questa immagine in mente delle cabina degli ascensori che si incrociano con i nostri personaggi dentro.

Engelke: Il fascino pittoresco di Marburg ti ha anche colpito, non conoscevo la città prima. Per la serie, era importante che non fosse una grande città. Non perché conoscessimo Berlino, Monaco, Amburgo e Colonia e tutto sembrasse già stato girato lì, ma anche perché l'idea: dove si svolge la vita di tutti i giorni? La maggior parte delle persone in Germania non vive in grandi città e volevamo esplorare questo aspetto.

Pastewka: L'aspetto interessante è anche quanto sia improbabile che due persone in questa piccola città con le sue piccole case a graticcio non si incontrino. È chiaro che non puoi perdere un negozio di articoli sportivi o una libreria. Quindi abbiamo impostato un grande equazione di improbabilità e costruito un piccolo puzzle narrativo. Non c'è una scena che sia interessante di per sé, ma ciascuna ha un collegamento: Maria e Ralf hanno un gruppo di amici in comune senza saperlo. Jochen, per esempio, è l'assistente del padre di Maria e anche il migliore amico di Ralf. Abbiamo seminato molte cose all'inizio che poi abbiamo potuto raccogliere.

Come sono state le riprese allora in città?

Pastewka: Vorremmo esprimere la nostra gratitudine alle persone del Consiglio comunale di Marburg che hanno dovuto chiudere le strade per noi, appendere annunci o addirittura allestire la fiera del nostro primo episodio solo per noi. Hanno fatto molto di più e c'è stata molta responsabilità e logistica coinvolte.

Engelke: Abbiamo girato molto e abbiamo una lunga esperienza alle spalle, ma non ho mai visto nulla di simile. Una meravigliosa collega di Marburg City sapeva esattamente cosa doveva essere chiuso e quando, e cosa doveva essere registrato dove e quando siamo arrivati con i nostri dieci rimorchi. È incredibile quanto entusiasmo, cuore, comprensione, pazienza e competenza abbiamo incontrato. Spero che le persone vogliano visitare Marburg a causa della serie.

Cosa era importante per voi dei vostri due personaggi, Maria e Ralf?

Pastewka: Ci è piaciuto che i personaggi avessero tanto storia e si trovassero di fronte a una specie di nuovo inizio. Maria si rende conto di aver perso alcune opportunità, come scrivere un libro o risolvere un conflitto con la sua rivale, e sta anche affrontando un triangolo amoroso. Ralf ha due figlie e sta attraversando un divorzio. Abbiamo anche costruito un intero mondo di personaggi, perché questa non è solo una serie con Engelke e Pastewka, ma una serie corale. Ogni personaggio ha il suo ruolo, anche l'avvocato divorzista del primo episodio che ricompare più tardi.

È stato divertente per voi interpretare una coppia supposta?

Engelke: Per nulla. Siamo in grado di separare la nostra amicizia dal fatto che stiamo interpretando una coppia nella serie. Mi preoccupava di più essere in una posizione così responsabile. Facevamo parte del team di produttori esecutivi e sedevamo nella stanza degli scrittori. Ho pensato a volte: "Oh Dio, sto facendo qualcosa per cui non sono qualificata." (ride)

Voi due fate spesso ridere l'un l'altra. È stato difficile rimanere seri?

Engelke: C'è abbastanza gente sul set che non troverebbe divertente se ci stessimo divertendo e rallentando tutto. C'è molto che è coreografato e non abbiamo tempo perché, per esempio, la luce sta per cambiare o si sta avvicinando una tempesta.

Pastewka: Ogni scena ha uno scopo e si inserisce nel puzzle. Non avevamo il tempo o la voglia di sperimentare troppo o uscire dai nostri personaggi. Serviamo il pezzo, è questo il punto di questa serie specifica.

Engelke: Ci abbiamo fatto attenzione. Avevamo persone così brave nella squadra che non avrebbero detto: "Potresti accelerare o ridurre le battute?" Non osavano dirci così perché ci trovano divertenti, e non glielo rimprovero. (ride)

Hai imparato qualcosa di nuovo l'uno dell'altro durante le riprese?

Engelke: Ho imparato che Basti potrebbe essere un buon regista. Ha un occhio attento e un grande senso del tempismo e della drammaturgia. Vede come si sviluppano i personaggi. Nella stanza degli scrittori, ho notato come già abbia in mente la fine di una scena quando la sviluppa. Non l'ho mai visto fare così prima. Quelle arcate, non sono riuscito a realizzarle del tutto. Sul set, sono più una persona del momento. Voglio sentire qualcosa in quel momento e poi posso recitare.

Pastewka: Anke è molto più audace. Assume subito compiti complessi. È la prima a dire: "Sembra totalmente esaustivo. Quando inizia?" E è incredibilmente meticolosa nello sviluppo del personaggio. In "Perfettamente Perso", i suoi capelli arruffati e il piercing al naso erano cruciali.

Engelke: Ho bisogno di una biografia del genere e devo raccontare la storia senza verbalizzare ciò che il ruolo potrebbe essere stato in passato. Voglio essere una superficie di proiezione. Voglio che le persone si proiettino su di me e dicano: "Sì, conosco persone così, una volta ero selvaggio e un po' pazzo".

Pastewka: Purtroppo, non è possibile per me perché ho solo questa faccia (ride). Almeno questa volta ho ottenuto la barba. La mia richiesta per gli occhiali è stata respinta dalla nostra operatrice di macchina a causa della riflessione. Ma sono grato di non aver dovuto ottenere un piercing al naso o un nuovo stile di capelli ogni giorno. Ho solo indossato la mia felpa da ginnastica.

E cosa avete in comune sul lavoro?

Engelke: Si sa che siamo entrambi perfezionisti, che spesso viene percepito come sgradevole, come si è visto in "LOL" dove hanno detto: "Cosa hanno preparato?" Spiriti liberi come Teddy o Kurt Krömer non hanno nulla in tasca eppure tirano fuori qualcosa, è l'ingiustizia del mondo, quanto sono talentuosi. Dobbiamo provare finché non va bene.

Pastewka: Credo che le persone dicano a volte che potremmo essere difficili. Mi difendo con la pretesa che sia sempre a servizio del progetto.

Una serie fiction è ora completa. Quali altri progetti congiunti potete immaginare, magari un podcast?

Engelke: Siamo già entrambi abbastanza impegnati con i podcast.

Pastewka: Adesso è solo così bello avere questa serie che è impossibile spingere subito un altro "progetto Engelke-Pastewka senza titolo".

Engelke: Quello che è certo è che non restringeremo lo sguardo e interpreteremo un solo ruolo. Invece, terremo le opzioni aperte e vedremo cosa ci viene affidato creativamente. Basti ha fatto di recente cose che probabilmente non avrebbe pensato due anni fa, e anche per me è successo tanto, non perché abbia detto in un'intervista cosa vorrei interpretare.

Riprendereste un duo di successo come Jenny e Mel o Wolfgang e Anneliese?

Engelke: Non ci impegniamo su questo. Penso che diremo: Non ora, ma chissà, magari un giorno? Giusto prima di "LOL", abbiamo pensato: E Wolfgang e Anneliese? Ma non se ne sono mai andati, hanno le loro vite.

Pastewka: Li hai ancora dentro di te, puoi solo accenderli: Servus, come va!

