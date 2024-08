E' cosi' che la 21enne Helene Fischer ha avuto il suo show in onda.

Quando Helene Fischer salirà sul palco oggi, di solito si impegna al massimo per almeno tre ore. Ma quando aveva 21 anni, era una storia diversa. Anche prima di un'esibizione di 45 minuti, era già piuttosto nervosa, come dimostra un video dei primi anni della sua carriera.

Difficile crederci, ma vero: da lunedì, Helene Fischer ha compiuto 40 anni. Il team dei social media della cantante ha preparato qualcosa di speciale per l'occasione. "Per festeggiare il 40° compleanno di Helene, condivideremo ogni giorno uno dei momenti più divertenti della sua impressionante carriera", si legge sulla pagina Instagram della cantante.

Solo questa settimana, ci sono stati due clip degli inizi di Fischer sul suo account - un estratto dalla sua apparizione a "Verstehen Sie Spaß?" nel 2016 e una registrazione di un concerto del 2015, in cui ha cantato "Atemlos durch die Nacht" allo Stadio Olimpico di Berlino sotto la pioggia battente.

Ma il video più recente, recuperato dall'archivio dal team di Fischer, è una vera chicca. Si vede la cantante emergente dell'epoca poco prima di un'esibizione nei primi anni della sua carriera. "Sì, sono Helene Fischer, ho 21 anni", si presenta educatamente a un giornalista.

Mercato invece di stadio

"Ho il piacere oggi - a Koselitz, qui al mercato - di cantare", continua. "E questo sarà il mio spettacolo più lungo, perché non ho mai cantato per 45 minuti di fila prima. Sono emozionata, sono curiosa di vedere come andrà", dice, mostrando un po' di nervosismo.

Chi tra il pubblico a Koselitz all'epoca avrebbe mai potuto immaginare la carriera che si prospettava per la giovane cantante? E anche Helene Fischer stessa probabilmente non avrebbe osato sognare allora che avrebbe poi scambiato il mercato del piccolo paese sassone per i più grandi stadi del paese.

Naturalmente, uno spettacolo di 45 minuti sarebbe al di sotto della dignità di Fischer oggi. I suoi spettacoli di concerti durano ora circa tre ore, senza mostrare il minimo segno di stanchezza.

