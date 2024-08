- E' cosi' che il rapper sfugge alla routine.

Bausa (35) è uno dei rapper tedeschi più di successo degli ultimi anni. Con il suo brano "What You Call Love", ha sfondato nel 2017 e ha raggiunto la vetta delle classifiche. Da allora, l'uomo di Bietigheim-Bissingen è diventato un elemento fisso della scena musicale tedesca.

A febbraio 2025, il 35enne partirà per un tour dei club in Germania, Austria e Svizzera. "Il tour sarà molto forte. Dopo tutti i grandi concerti, è ora di tornare nei piccoli club", dice Bausa entusiasta. Attualmente, il rapper vuole incoraggiare i suoi fan a prendere decisioni insolite con "Twist my Song" featuring Oreo, che promuove maggiori spontaneità e tentativi di cose nuove nella vita quotidiana. Ha remixato il suo successo "9 to 9" in vari generi a tale scopo. Bausa stesso vuole rimanere aperto a cose nuove e uscire dalle proprie routine. "Se 'The Voice' chiede, mi siedo subito sulla sedia", ride il rapper durante l'intervista.

Perché hai deciso di fare un tour dei club e cosa possono aspettarsi i fan?

Bausa: Il tour sarà molto forte. Dopo tutti i grandi concerti, è ora di tornare nei piccoli club. Tornare alle radici, come con il mio primo grande successo, il tour del "Dreifarbenhaus" nel 2017. Voglio ricreare quella sensazione personale, dove tutto era molto più reale e potevi sentire veramente tutti nel pubblico. Voglio essere di nuovo lì con la folla. E penso che i fan vogliano la stessa cosa.

Quali sono i tuoi piani per il resto dell'anno?

Bausa: Ho molte cose in programma per quest'anno. Il mio nuovo album è ovviamente in cima alla lista. Oltre a quello, sto lavorando a uno o due nuovi progetti. Uno di essi ha a che fare con il calcio.

Come trascorri una giornata tipica quando non hai impegni?

Bausa: Quando non ho stress decisionale o impegni, la mia giornata è così: mi sveglio, mi faccio un caffè e poi via in palestra. Dopo, o sto in studio a lavorare su nuovi beats o mi occupo di cose personali. Anche come artista, devi ancora andare dal dentista o fare visita alla mamma, alla nonna e al nonno. Solo vita normale, capisci.

Si stima che prendiamo circa 35.000 decisioni al giorno, la maggior parte delle quali in modo inconsapevole. Quando è stata l'ultima volta che hai infranto le tue routine e hai provato qualcosa di completamente nuovo?

Bausa: Recentemente sono andato a fare paintball per la prima volta - era qualcosa di completamente diverso e molto divertente. Ho infranto la mia routine in modo significativo e lo consiglio vivamente.

Con "Twist my Song" e i remix di genere del tuo successo "9 to 9", vuoi incoraggiare i tuoi fan a provare cose nuove nella loro vita quotidiana. Ci sono cose che vorresti integrare nella tua vita quotidiana?

Bausa: Bella domanda. Ho pensato di andare in bicicletta di più, ma sono ancora lontano da quello. Guidare la moto sarebbe decisamente divertente - mi godrei molto.

All'inizio dell'anno, hai vinto contro l'attore e musicista Emilio Sakraya a "Schlag den Star". È stata anche un'esperienza nuova. Ti piacerebbe apparire in TV più spesso?

Bausa: Non limiterei solo alla TV. Se c'è uno show o un'idea cool, sono sempre pronto, sia che sia in TV o altri progetti. Ci sto se è veramente divertente. Deve solo essere giusto.

Considereresti fare parte della giuria di "The Voice" o "DSDS"?

Bausa: Se "The Voice" chiede, mi siedo subito sulla sedia. Penso che sarebbe fantastico supportare le persone e vedere cosa hanno.

Leggi anche: