- E' cosi' che ha superato i suoi problemi di motivazione.

Niklas Süle (28) capisce perché non è stato incluso nella rosa della nazionale di calcio tedesca per l'Europeo 2022, allenata da Julian Nagelsmann (37). In una recente intervista, il difensore del Borussia Dortmund parla della sua recente trasformazione, dei suoi problemi di motivazione del passato e dei suoi pensieri quando ha dovuto guardare l'Europeo dalla panchina.

Quando gli è stato chiesto della sua presunta perdita di otto chili dal termine della scorsa stagione, Süle ha detto a "Sport1", "Ho passato l'estate più intensa della mia vita." Ha aggiunto che era "assolutamente necessario".

"Certo, pensi: 'Merda, amico'"

Ha riconosciuto di aver perso il suo posto da titolare e di non essere stato selezionato per l'Europeo, dicendo: "Sono cose per cui devo assumermi la responsabilità. Non meritavo di essere convocato per l'Europeo da Julian Nagelsmann." Trovava la decisione comprensibile. Ha guardato le partite della nazionale mentre si allenava, pensando: "Merda, amico, negli ultimi anni eri sempre parte della squadra. E ora loro giocano a calcio e tu sei basically chiuso in palestra."

Süle ha spiegato che aveva avuto difficoltà a fare le cose giuste mentalmente. "Non riuscivo più a motivarmi. Volevo, ma non potevo. Per fortuna, nella mia vita privata tutto era a posto. Ho avuto molte importanti conversazioni e ho cercato aiuto."

Diventare Niklas Süle 2.0

Süle ha formato una squadra con la sua famiglia e il suo agente. Ha lavorato con un eccellente coach mentale per un po' di tempo e i suoi ultimi pasti sono stati "top-notch". "Sono entrato in questa pausa con l'obiettivo di creare una nuova versione di me stesso, Niklas Süle 2.0. Ora sono mentalmente in un posto in cui non ero da tanto tempo", ha detto. Anche se è stato difficile, ora può "davvero rimetterci tutto".

Guardando indietro al suo stato attuale, Süle si sente "felice e orgoglioso". È in ottima forma, sia fisicamente che mentalmente, con spazio per migliorare. Sarà "in forma come un fico" per la prima partita del Borussia Dortmund della stagione.

Dopo la sua intensa estate di allenamenti, Niklas Süle condivide: "Non vedo l'ora delle vacanze estive, perché mi daranno una meritata pausa prima della nuova stagione." Riflettendo sulla sua trasformazione, riconosce: "I cambiamenti che ho fatto durante le mie vacanze estive hanno contribuito significativamente al mio rinvigorimento mentale e fisico".

