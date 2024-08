E Barack Obama danzerà quest'estate.

La playlist estiva di Barack Obama è disponibile per lo streaming. L'ex presidente degli Stati Uniti ha condiviso le sue scelte musicali per la stagione, con un mix di pop, rap e classici rock.

Barack Obama ha condiviso ancora una volta i suoi gusti musicali con i follower. Lunedì, l'ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato la sua playlist estiva annuale, che include sia successi recenti che classici senza tempo che gli piace ascoltare nelle sue cuffie.

La playlist presenta una vasta gamma di 44 tracce, dai successi recenti come "365" di Charli XCX e "My Best" di Saweetie, ai vecchi favoriti come "(I Can't Get No) Satisfaction" dei The Rolling Stones. Nel suo messaggio, Obama ha evidenziato la selezione varia. "Mentre l'estate sta volgendo al termine, ho voluto condividere alcune canzoni che ho ascoltato di recente - e non sarebbe la mia playlist se non ci fosse un mix di tutto", ha scritto.

Da Etta Jones a Beyoncé

I preferiti estivi di Obama includono il singolo country di Beyoncé "Texas Hold 'Em" e i brani R&B come "Million Dollar Baby" di Tommy Richman. La playlist include anche il successo di TikTok "I Like The Way You Kiss Me" di Artemas e la soulful "Don't Cry Baby" della cantante Etta Jones degli anni '60. "Spero che troviate qualcosa di nuovo da ascoltare!" ha augurato Obama con la sua raccolta di canzoni eclettica.

Inoltre, Obama ha condiviso anche le sue scelte letterarie per l'anno in corso. La sua lista di lettura è altrettanto varia, che include il romanzo di fantascienza "The Ministry of Time", la raccolta di poesie d'esordio "Matyr!" del poeta iraniano-americano Kaveh Akbar e il bestseller del "New York Times" "The God of the Woods".

Obama ha iniziato a condividere i suoi libri preferiti con il pubblico nel 2009. Sei anni dopo, ha esteso questa tradizione per includere le sue raccomandazioni musicali per l'estate e la fine dell'anno. Queste playlist sono disponibili per lo streaming su piattaforme come Spotify per il divertimento di tutti.

