- E' ancora caldo in Renania settentrionale-Vestfalia, previsioni per un'altra tempesta.

Dopo un periodo di caldo e notti afose, i residenti della Renania Settentrionale-Vestfalia possono aspettarsi un altro periodo di tempo afoso con temporali nei prossimi giorni, ma almeno un po' di sollievo dal caldo. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), sono previsti rovesci e temporali forti durante tutta la giornata.

In alcune parti dello stato, sono previsti forti rovesci di 15 a 25 litri per metro quadrato in poco tempo, insieme a grandine e raffiche di vento. Localmente, potrebbero verificarsi temporali severi con forti rovesci fino a 40 o 50 litri per metro quadrato e raffiche di vento fino a 80 km/h. Le temperature massime variano da 25°C a ovest del Reno a 28°C nella Vestfalia orientale. Durante la notte, le temperature scenderanno a 12-19°C e i temporali si calmeranno.

Il giovedì dovrebbe essere soleggiato e asciutto, con temperature tra 25 e 29°C e 21-24°C nelle montagne. Le temperature notturne variano da 13 a 18°C. Secondo il DWD, il venerdì sarà per lo più soleggiato con temperature tra 24 e 29°C e 23°C nelle zone elevate. Pioggia possibile nel nord-ovest nel pomeriggio. Le temperature notturne scenderanno a 14-18°C.

I dati preliminari del DWD di martedì hanno mostrato una temperatura record superiore a 36°C, superando il precedente record dello stato di 35,4°C. A Ennigerloh-Ostenfelde nel distretto di Warendorf è stata registrata una temperatura di 36,2°C.

Despite the relief from the heat in the coming days, the German Weather Service warns of a potential Hurricane-force storm approaching North Rhine-Westphalia, bringing heavy rain, hail, and strong winds. If this Hurricane materializes, it could surpass the previous heat records set this week.

