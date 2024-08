- Dynamo Dresda sconfigge energia Cottbus

Energie Cottbus, promossa in 3. Bundesliga, ha mancato il suo primo punto. Ha perso 2:4 (2:2) contro Dinamo Dresda dopo essere passata in vantaggio per 2:0 all'inizio. Energie è passata in vantaggio con Phil Halbauer (8') e Tolcay Cigerci (12'). Stefan Kutschke (26') ha pareggiato con un rigore, e Tony Menzel (31') ha pareggiato prima dell'intervallo davanti a 30.795 spettatori allo stadio Rudolf-Harbig tutto esaurito. Robin Meißner (78') ha sigillato la vittoria, e Philip Heise (90+1') ha segnato l'ultimo gol.

L'allenatore di Dinamo, Thomas Stamm, ha fatto solo un cambiamento rispetto alla vittoria per 2:1 contro Viktoria Köln, con Kutschke capitano in campo dall'inizio. Energie ha dovuto fare a meno dell'allenatore sospeso Claus-Dieter Wollitz, con il vice Tobias Röder che ha schierato la stessa squadra che aveva perso 1:2 contro Arminia Bielefeld la settimana precedente.

L'Energie di Cottbus attacca la Dinamo

La promossa dalla Lusazia ha iniziato coraggiosamente con un buon piano. Dopo aver recuperato il pallone, attaccava improvvisamente con otto giocatori, creando confusione nella difesa della Dinamo. Il vantaggio è arrivato da un corner mal difeso, e il 2:0 è stato un missile da 40 metri di Cigerci in rete vuota, grazie a un grosso errore del portiere Tim Schreiber.

La Dinamo si riscatta

Si è temuto per gli ospiti, che avevano problemi di coordinamento difensivo e faticavano nella costruzione del gioco. Solo dopo il rigore - Maximilian Pronichev aveva tenuto la maglia di Claudio Kammerknecht - i Sassoni si sono svegliati e hanno pareggiato con una grande azione di contropiede. In questo primo tempo frenetico, la Dinamo ha avuto anche un po' di fortuna, con Niko Bretschneider che ha deviato di testa il colpo di Casar sulla traversa (45+1').

Il potere della Dinamo dopo l'intervallo

Dopo la ripresa, solo la Dinamo ha giocato. L'Energie è stata rinchiusa nella sua metà campo per 20 minuti. Menzel è stato coinvolto in gran parte delle occasioni, ma il sostituto Daferner (68') ha avuto la migliore occasione, mancando un cross basso di Robin Meißner. Cottbus aspettava i contropiedi, ma non si materializzavano spesso. Alla fine, i gol di Meißner e Heise hanno deciso la partita a favore dei padroni di casa, come meritavano.

