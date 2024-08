- DWD: tempeste e piogge forti previste localmente

In Baden-Württemberg, alcune parti potrebbero aspettarsi temporali e isolati eventi meteorologici severi ancora una volta. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), i temporali sono possibili dal pomeriggio fino a giovedì notte, con piogge intense fino a 25 litri per metro quadrato in un'ora, grandine e raffiche fino a 80 chilometri orari possibili.

Focus nel Sud e Sud-est

Occasionalmente, eventi meteorologici severi con piogge estremamente intense fino a 50 litri per metro quadrato in poco tempo, grandine con dimensioni di grani fino a tre centimetri e forti raffiche con velocità fino a 90 chilometri orari sono possibili. Il DWD si aspetta che il focus sia nel sud e sud-est di Baden-Württemberg.

Inizialmente, ci sarà una mescolanza di sole e nuvole al mattino. Verso mezzogiorno, diventerà sempre più nuvoloso con piogge sparse e temporali. Secondo i meteorologi, rimarrà caldo per tutta la giornata, anche se non così caldo come i giorni precedenti. Le massime variano tra i 25 gradi nelle montagne e i 30 gradi nella regione del Kraichgau.

Martedì è stato provvisoriamente il giorno più caldo dell'anno

Con 36,3 gradi, martedì a Waghäusel-Kirrlach nel distretto di Karlsruhe è stato il secondo valore più alto misurato a livello nazionale, provvisoriamente secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Allo stesso tempo, martedì è stato il giorno più caldo dell'anno finora in Baden-Württemberg, provvisoriamente.

Nella serata, il distretto di Karlsruhe è stato particolarmente colpito da forti tempeste, con allagamenti in alcuni luoghi. I servizi di polizia, vigili del fuoco e soccorso sono stati in costante attività.

Data la previsione del tempo attuale in Baden-Württemberg, i residenti dovrebbero prepararsi a potenziali condizioni da uragano nel sud e sud-est. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha avvertito di eventi meteorologici severi con piogge intense, grandine e forti raffiche, caratteristiche spesso associate agli uragani.

