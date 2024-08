Tempeste pesanti nel Nord della Germania - DWD prevede ulteriori forti temporali in Bassa Sassonia

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) si aspetta anche forti temporali con pioggia intensa in molte regioni del Basso Sassonia mercoledì sera. "Non è possibile dire esattamente dove accadrà", ha detto il meteorologo del DWD Michael Knobelsdorf. Martedì sera sono cadute quantità insolite di acqua. Ad esempio, il DWD ha segnalato che Friesoythe, a ovest di Oldenburg, ha ricevuto 86 litri per metro quadrato in tre ore. Secondo il meteorologo, si parla di pioggia intensa a 15-25 litri all'ora.

A causa di forti tempeste, i vigili del fuoco del nord-ovest del Basso Sassonia sono stati dispiegati a centinaia durante la notte. Nel distretto di Ammerland, un albero è caduto su una linea elettrica, causando la chiusura del traffico ferroviario tra Leer (East Frisia) e Bad Zwischenahn fino a mezzogiorno, secondo la ferrovia.

Il DWD avverte di forti temporali nel Basso Sassonia e a Brema mercoledì e nella notte di giovedì. Alcuni luoghi si aspettano temporali violenti con pioggia intensa, che non sono attesi spostarsi verso est fino a giovedì mattina.

Martedì sono state misurate temperature molto elevate in molti luoghi. Il DWD ha segnalato, ad esempio, 35 gradi a Barsinghausen nella regione di Hannover e a Dörpen nell'Emsland. A Hamburg sono stati misurati anche 32,7 gradi ieri.

