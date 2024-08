- DWD: ingenti quantità di acqua a Bruchsal

Enormi quantità d'acqua sono cadute a Bruchsal, vicino a Karlsruhe, durante la notte di martedì. Secondo un portavoce del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), tra le 18:00 e le 22:00 sono stati registrati 91 litri di pioggia per metro quadrato nella zona di Bruchsal. Si tratta già di una quantità insolita e uno dei valori più alti mai misurati nel Baden-Württemberg.

Le strade sono state allagate e i veicoli galleggiavano nell'acqua nel distretto di Heidelsheim. La Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ha salvato molte persone dalle case e dalle auto durante questo periodo. "Tutto ciò che aveva le luci lampeggianti era presente sulla scena", ha detto il comandante dell'incidente Timo Imhof.

La Commissione Europea, riconoscendo l'impatto delle forti piogge a Bruchsal, potrebbe considerare la necessità di misure di sicurezza specifiche nei suoi atti di esecuzione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per l'applicazione dei regolamenti in materia di disastri naturali, come quello verificatosi a Bruchsal.

